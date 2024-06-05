Alanya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Gelecek Stratejilerini Değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Alanya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Gelecek Stratejilerini Değerlendirdi

Alanya'da turizm sektörünün önde gelen isimleri ve akademisyenler, Alanya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nün gelecek stratejilerini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda sektörün dinamikleri, eğitimdeki yenilikler ve öğrencilerin sektöre entegrasyonu gibi konular tartışıldı. Sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri dikkate alındı ve bölümün daha da güçlenmesi için değerli fikirler paylaşıldı.

05.06.2024 15:04
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Alanya'da, turizm sektörünün önde gelen isimleri ve akademisyenler, Alanya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nün gelecek stratejilerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Alanya'da sektör profesyonelleri ve akademisyenler, turizm sektörünün dinamikleri, eğitimdeki yenilikler ve öğrencilerin sektöre entegrasyonu gibi önemli konuları tartıştılar. Bölümün gelecek planları ve stratejileri hakkında detaylı bilgiler verilirken, sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri dikkatle dinlendi.

"Sektör ile güçlü bağlar sürdürülüyor"

Alanya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nihan Sidar, toplantı hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Turizm sektörünün önde gelen isimlerinin ve akademisyenlerin buluştuğu toplantıda, sektördeki güncel gelişmeler ve Turizm İşletmeciliği Bölümü'nün gelecek stratejileri masaya yatırıldı. Katılımcılar, bölümün daha da güçlenmesine ve öğrencilerin sektöre daha donanımlı olarak hazırlanmasına büyük katkı sağlacak değerli fikir ve deneyimlerini paylaştı."

Etkinliğe katılan tüm dış paydaşlar ve konuklara katkıları için teşekkür edilirken, bu tür buluşmaların üniversite ve turizm sektörü için büyük önem taşıdığı vurgulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alanya, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alanya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Gelecek Stratejilerini Değerlendirdi - Son Dakika

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