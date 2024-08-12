Alarko Tarım Grubu, Kazakistan'da yeni bir sera kompleksi temeli attı

Ekonomi

Alarko Şirketler Topluluğu, tarım alanında gerçekleştirdiği yatırımlarına yenisini ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alarko Tarım Grubu, jeotermal kaynakların döngüsel bir yaklaşımla kullanıldığı "TOO Alsera KZ" sera kompleksinin ilk etabının temel atma törenini Kazakistan'ın Çimkent şehrinde gerçekleştirdi.

Kazakistan'daki faaliyetlerini "TOO Alsera KZ" çatısı altında yürütecek olan Alarko Tarım Grubu'nun modern seracılık şirketi Alsera'nın düzenlediği temel atma törenine Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Nuri Yıldız, Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu'nun yanı sıra Kazakistan Çimkent Valisi Gabit Abdimazhitovich Syzdykbekov ve çok sayıda davetli katıldı.

Çimkent Valiliği tarafından tahsis edilen yaklaşık 2 bin 100 dönüm büyüklüğündeki arazi üzerinde konumlanacak olan "TOO Alsera KZ" sera kompleksinin ilk etabının büyüklüğü 400 dönüm olacak.

Yüksek teknoloji odağında hayata geçirilen akıllı tarım uygulamaları sayesinde yıllık 51 bin ton yaş meyve ve sebze üretim kapasitesine sahip olacak sera, ilk etapta yaklaşık 1750 kişiye istihdam sağlayacak.

Kazakistan'da 2028 itibariyle 5 bin dönüm modern sera alanına ulaşmayı amaçlayan Alarko'nun Türkiye'deki yatırımlarıyla birlikte toplam sera yatırım hedefi 10 bin dönüme ulaşmak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alarko Şirketler Topluluğu CEO'su Yıldız, Alarko olarak dönüşüm ve büyüme stratejilerini Türkiye'nin ve dünyanın sürdürülebilir büyüme hedefleri çerçevesinde şekillendirdiklerini belirtti.

Yıldız, "Bu kapsamda tarımı stratejik öncelikli sektör olarak belirleyerek geçtiğimiz yıl topraksız tarım ve seracılık alanına hızlı bir giriş yaptık. Modern teknikler, dijital çözümler ve verimlilik artırıcı projelerle, tarım sektöründe seracılıktan kurutulmuş gıdaya, gübreden tohuma kadar 360 derece yer almayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye'de tarım alanında hızla ve başarıyla ilerleyen yenilikçi yatırım modelimizi Kazakistan'a da taşıyarak yakın gelecekte Asya pazarında önemli bir yaş meyve ve sebze üreticisi konumuna ulaşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alsera Türkiye ve TOO Alsera KZ şirketleriyle toplam 10 bin dönüm teknolojik seralarını hayata geçirdiklerinde, seracılık alanında dünyanın sayılı oyuncularından biri olacaklarını vurgulayan Yıldız, güven esaslı işbirlikleriyle pek çok farklı projeyi hayata geçirme şansı bulduklarını aktardı.

Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu da tarımın doğası gereği dış koşullara bağlı bir faaliyet alanı olması nedeniyle verimli ve sürdürülebilir üretim için son teknolojilerin kullanılmasının şart olduğunu savundu.

Koçoğlu, topraksız, teknolojik ve sağlıklı tarım faaliyetlerini, sürdürülebilirlik esaslarına ve yüksek verimliliğe dayalı model çerçevesinde kontrollü bir şekilde gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek şunları aktardı:

"İhracat potansiyelinin ve kapasitesinin yüksek olduğu tarım sektöründe optimize edilmiş, dijitalleşmiş ve gerçek zamanlı takip edilebilen üretim süreçlerimiz sayesinde yüksek bir ekonomik katma değere ulaşmayı hedefliyoruz. Alarko Tarım Grubu olarak 2028'e kadar gerçekleştireceğimiz yurt içi ve yurt dışı yatırımların 1 milyar doların üzerinde olmasını öngörüyoruz. Hedefimiz, sektörün dönüşümünde örnek teşkil edecek yüksek katma değerli, çevre ve doğayı önceliklendiren tarım ve gıda uygulamalarıyla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak."