Alaşehir'de aşırı sıcaklar üzüm tanelerini yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Alaşehir'de aşırı sıcaklar üzüm tanelerini yaktı

Geniş Video İzle

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dünyaca ünlü Sultani üzümün yetiştirildiği bağlarda aşırı sıcaklıklar nedeniyle büyük zarar meydana geldi. 11-12-13 Haziran'da sıcaklıkların 48 dereceye ulaşması, üzüm tanelerinin yanmasına neden oldu. Çiftçilerin yaprak alma işleminden kaçınmaları ve sulama ile bağ arası sürme gibi işçilikleri gece yapmaları konusunda uyarıldı. Salkımlarda oluşan yanmaların üzüm rekoltesini olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

28.06.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'de aşırı sıcaklar üzüm tanelerini yaktı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dünyaca ünlü Sultani üzümün yetiştirildiği bağlarda aşırı sıcaklıklar nedeniyle büyük zarar meydana geldi. 11-12-13 Haziran'da sıcaklıkların 48 dereceye ulaşması, üzüm tanelerinin yanmasına neden oldu.

Alaşehir Ticaret Borsası Ziraat Mühendisi Süleyman Yüksel, çiftçileri yaprak alma işleminden kaçınmaları ve sulama ile bağ arası sürme gibi işçilikleri gece yapmaları konusunda uyardı. Dünyaca ünlü Sultaniye üzümün ihracat merkezi ve en büyük üzüm havzası olan Alaşehir'de 190 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılıyor.

Temmuzda olması gereken sıcaklar haziranda yaşandı

"Yanmalara karşı bağların sulanması, yaprak alınmasının minumum seviyede tutulmalı, salkımı güneşten korumak zorundayız" diyen diyen Süleyman Yüksel, "2024 yılı üretim sezonunda haziran ayında yaşanılan aşırı sıcaklardan kaynaklı bağlarımızda salkımlarda yanmalar ve kurumalar yaşandı. Alaşehir Ticaret Borsası'nın kurmuş olduğu erken uyarı Meteoroloji istasyonlarından alınan verilere göre 11-12- 13 Haziran tarihlerinde 48 dereceleri gören hava sıcaklıkları yaşandı. Bu sıcaklar sebebiyle bazı bağlarımızda salkımlarda yanmalar oluştu. Salkımlarda oluşan bu yanmaların üzüm rekoltemizi de olumsuz yönde etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Son yıllarda yaprak piyasasından gelir sağlayan çiftçilerimiz yaprak toplayarak da ayrı bir gelir elde etmekteler. Normal zamanda temmuz aylarında olması beklenen bu sıcaklıkların, haziran ayında olması ve çiftçilerimizin bağlarından satmak amacıyla yaprak toplaması veya yanlış yaprak alarak üzüm salkımlarının güneşle direk temas halinde bırakıldı. Buda bölge bölge olmak üzere şiddetli yanmalara neden oldu. Alaşehir'de üzüm hasat sezonunu ağustos ayının ortalarında başlıyor." dedi.

Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, Tarım, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alaşehir'de aşırı sıcaklar üzüm tanelerini yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:54 Kadın gardiyan mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:01:21. #1.11#
SON DAKİKA: Alaşehir'de aşırı sıcaklar üzüm tanelerini yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement