Alaşehir'de Bağ Örtme Yöntemi Yaygınlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaşehir'de Bağ Örtme Yöntemi Yaygınlaşıyor

Alaşehir\'de Bağ Örtme Yöntemi Yaygınlaşıyor
19.07.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üreticiler, üzüm bağlarını korumak için naylon brandalarla örtme sistemini benimsiyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm bağlarını dolu ve olumsuz hava şartlarından korumak amacıyla kullanılan "bağ örtme" yöntemi yaygınlaşıyor. Üreticiler, ürünlerini dış etkenlerden koruyarak kaliteyi ve verimi artırmak için beyaz naylon brandalarla yapılan örtüleme sistemine yöneliyor.

Sarıgöl ilçesinde uzun yıllardır uygulanan ve bölgedeki bağcılık faaliyetlerinde standart hale gelen bu yöntem, Alaşehirli üreticiler tarafından da tercih edilmeye başlandı. Bağlarını doğa olaylarına karşı güvence altına almak isteyen üreticiler, profesyonel ekiplerle iş birliği yaparak örtüleme çalışmalarını hızlandırdı.

Alaşehir'in Killik Mahallesi'nde bağını örtü sistemiyle korumaya alan üretici Ahmet Türkyılmaz, yöntemin sağladığı faydalara dikkat çekerek, "Özellikle dolu ve diğer olumsuz hava olaylarına karşı sağlanan korumadan dolayı oldukça memnunum. Bu sistemin bölgemizde giderek yaygınlaştığını görüyoruz" dedi.

Örtüleme çalışmalarını yürüten ekip sorumlusu Alican Ulu, üreticilerden gelen yoğun talebe işaret ederek, "Alaşehir'den çok sayıda müracaat alıyoruz. Killik Mahallesi'nde başladığımız çalışmalarımızı, ilçedeki diğer bağlarda da planlanan program dahilinde sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Alaşehir, Sarıgöl, Ekonomi, Kalite, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alaşehir'de Bağ Örtme Yöntemi Yaygınlaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

15:33
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
15:18
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
14:42
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
14:37
Bahçeli’den dikkat çeken ’Kıbrıs’ mesajı: Zulmü bilerek hasır altı ediyorlar
Bahçeli'den dikkat çeken 'Kıbrıs' mesajı: Zulmü bilerek hasır altı ediyorlar
14:33
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
13:41
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 15:47:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Alaşehir'de Bağ Örtme Yöntemi Yaygınlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.