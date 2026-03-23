Alaşehir'de Barajlar Suya Doydu

23.03.2026 10:29
Alaşehir'de barajlardaki su seviyesinin yükselmesi çiftçileri sevindiriyor, rahat bir sulama dönemi bekleniyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama barajlardaki su seviyesinin yükselmesi çiftçileri mutlu etti.

Tarımsal üretimde kentin önemli ilçeleri arasında yer alan Alaşehir'de çiftçiler sulama açısında rahat bir sezon geçirmeye hazırlanıyor.

Bağ Sulama Birliği Başkanı Hüseyin Alagöz, AA muhabirine barajlardaki doluluk oranlarının çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Barajlardaki su seviyesinin yağmurlarla yükseldiğini anlatan Alagöz, "Avşar Barajı'mızda yüzde 75 doluluk oranına ulaştık. Yaklaşık 55-56 milyon metreküp kullanılabilir suyumuz var. Bu suyla 120 bin dönüm alanda iki kez sulama planlıyoruz. Son yıllarda yüzde 20-25 seviyelerinde kalan doluluk oranları bu yıl oldukça yükseldi. Buldan Barajı'nda da yaklaşık 6 milyon metreküp su var. 23 bin dönüm alanda iki sulama yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Alagöz, Devlet Su İşleri'nin bölgede borulu sisteme geçiş çalışmalarını 2028 yılında tamamlamayı hedeflendiğini, bu sayede suyun daha verimli kullanılacağını ifade etti.

Sulama sezonu öncesinde sahada yoğun bir hazırlık sürecinin başladığını anlatan Alagöz, "Kış suyu talep eden bölgeler de sulama devam ediyor. Sezon başladığında tüm şebekeyi hazır hale getireceğiz." dedi.

"Su, bereket demek"

Çiftçi Selim Aktürk de kuraklığın çiftçiye zarar verdiğini belirterek, "Yağışlar bu sene çok güzel oldu. Kapakların açılmasına az kaldı. İnşallah birkaç gün daha su akar, yer altı sularımız da güçlenir. Bu sene su var, su demek bereket demek." diye konuştu.

Çiftçi Yakup Ok ise yağışların ardından su sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü, bu yıl barajların dolmasıyla su sıkıntısı yaşamayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Alaşehir, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
