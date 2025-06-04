Alaşehir'de Çiftçiler, Ücretsiz Su Dolum İstasyonlarıyla Çifte Bayram Kutluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Alaşehir'de Çiftçiler, Ücretsiz Su Dolum İstasyonlarıyla Çifte Bayram Kutluyor

Alaşehir\'de Çiftçiler, Ücretsiz Su Dolum İstasyonlarıyla Çifte Bayram Kutluyor
04.06.2025 09:11  Güncelleme: 09:15
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çiftçiler yaklaşan Kurban Bayramı'nın sevincini ücretsiz hizmete giren su dolum istasyonlarıyla yaşıyor. İstasyonlar sayesinde tarımsal ilaçlama ve sulamada önemli kolaylıklar sağlanırken, çiftçiler etkinlikten büyük memnuniyet duyuyor.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, yaklaşan Kurban Bayramı'nın sevincini, ücretsiz hizmete giren su dolum istasyonlarıyla birlikte yaşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi'nin iş birliğinde kurulan iki adet su dolum istasyonu, üreticilere büyük kolaylık sağladı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan istasyonda tarımsal ilaçlama ve sulamada kullanılan taral tankları, artık ücretsiz olarak doldurulabiliyor. İstasyonlarda çiftçiler, ilaçlama ve gübreleme işlemlerini de rahatlıkla gerçekleştirebilecek.

İlk dolumu gerçekleştiren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Çiftçilerimize hayırlı olsun," diyerek projeyi yerinde inceledi. Hizmetten memnun kalan çiftçiler, istasyon önünde uzun traktör kuyrukları oluşturdu.

"Kurban Bayramı ile birlikte su bayramı kutluyoruz"

Uygulamanın Kurban Bayramı öncesinde hizmete girmesi, çiftçiler tarafından "çifte bayram" olarak değerlendirildi.

Çiftçi Halil Akcan, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu sene Kurban Bayramı ile birlikte su bayramı yaşıyoruz. Çifte bayram kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Selahattin Tortuk ise, "Ferdi Başkanımıza bu sistemi kurduğu için çok teşekkür ederiz. Vatandaş geliyor, ücretsiz olarak taralını dolduruyor, ilacını atıp geri dönüyor" dedi.

Bir diğer çiftçi Savaş Çiçek de, "Daha önce tarallarımızı ücretli dolduruyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in kurduğu sistem sayesinde artık ücretsiz. Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu ve Yeşilyurt temsilcimiz Mehmet Doğan'a teşekkür ediyorum. Çifte bayram yaşıyoruz" diye konuştu.

"Köylü milletin efendisidir"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaptığı açıklamada, tarımın bölge halkı için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım bizim her şeyimiz. Bu bağlar atalarımızdan bize miras kaldı. Bağcılık bizim mesleğimiz. Kahvede oturan bile budama yapmayı, ilaçlamayı bilir. Çekirdekten yetiştiririz. Bağı olmayanın bile hayali, on dönüm bağ sahibi olmaktır. Bu topraklar bereketli, insanımız çalışkandır. Atamızın da dediği gibi, 'Köylü milletin efendisidir.' Biz de bu anlayışla çiftçimize küçük ama etkili dokunuşlar yapıyoruz. Beton direk, toprak ve su analizi, mazot desteği sağlıyoruz. Bu yıl da su dolum istasyonlarımızı hizmete aldık. Pompa noktalarına depolar yerleştirerek çiftçilerimizin gece gündüz ücretsiz yararlanmasını sağladık."

Projenin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in desteğiyle hayata geçirildiğini belirten Başkan Öküzcüoğlu, "Yeni istasyonlarımızı açmaya devam edeceğiz" dedi.

Su pompası açılışına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoğlu, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Alaşehir'de Çiftçiler, Ücretsiz Su Dolum İstasyonlarıyla Çifte Bayram Kutluyor - Son Dakika

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