Alaşehir'deki Üzüm Bağlarında Fırtına ve Dolu Zararı - Son Dakika
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Ekonomi

Alaşehir'deki Üzüm Bağlarında Fırtına ve Dolu Zararı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan fırtına ve dolu nedeniyle üzüm bağlarında büyük zarar meydana geldi. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve CHP Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, zarar gören çiftçileri ziyaret ederek taleplerini dinledi.

10.06.2024 19:23
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 8 Haziran Cumartesi günü yaşanan fırtına ve dolu nedeniyle büyük zararın olduğu üzüm bağlarını inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, mağdur durumdaki üreticileri dinledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Alaşehir'in Tepeköy, Caberfakılı, Işıklar, Killik, Gümüşçay, Çakırcaali, Sobran ve Yeşilyurt mahallelerinde yaklaşık 20 bin dekar alanda etkili olan doludan zarar gören bağlarda incelemelerde bulunarak çiftçileri ziyaret etti.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, "Şu anda Manisa Alaşehir Killik Mahallesi'ndeyiz. Çok ciddi bir dolu afatı olmuş. Yaklaşık 20 bin dekar bir hasar olmuş. Bizim gördüğümüz kadarıyla yüzde 50 ile yüzde 100 arasında hasar oluşmuş. Burada tarım sigortası yaptıranlar var yaptıramayanlar var ancak hasar gerçekten çok büyük. Buraya bizden önce iktidar temsilcileri de özellikle tarım sigortası yaptırmayanlarla ilgili faizli borçların ertelenmesi ile ilgili bir beyanatta bulmuşlar. Borçların ertelenmesi ile ilgili borçların faizle ötelenmesi çözüm değil. Bu borçların faizsiz bir şekilde ötelenmesi, hatta yapılandırılması gerekli. Çünkü burada bağ bakımlarına masraf etmeye devam edecekler. Buraya göz taşı atacaklar, göz taşının çuvalı şu anda bin 300 lira civarında. Bunun da bir maliyeti var bu insanlar ne yiyecekler ve içecekler evi nasıl geçindirecekler önümüzdeki yıl bağı nasıl yetiştirecekler. Mutlaka ve mutlaka öncelikli yapılması gereken borçların faizsiz şekilde ötelenmesi ve bu insanların bağlarla bakabilmesi için dekar başına bir miktarın hibe olarak ödenmesi gerekli" dedi.

Başkan Öküzcüoğlu: "Afet bölgesi ilan edilmeli"

İncelemeler sonrası bir açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Şu anda milletvekilimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile beraber dolu hasarı gören bağlarımızı geziyoruz. Çiftçilerimizle görüşüyoruz, taleplerini dinliyoruz. Talepler borçların faizsiz olarak ötelenmesi. TARSİM sigortası olanlar zaten karşılığını alacak ama TARSİM'in de gerçek beyanlarla olması gerekiyor. Bu üzümün kilogramı şu anda 50 TL'ye satılacaktı. Hasar gördükten sonra bu üzümler çıkma olarak tabir ettiğimiz alkole, şaraplık olarak veya pekmeze giden ürünler olacak. Kilogramı 15 TL'ye düşecek. Yani 1 kiloda çiftçimizin 35 TL kaybı var. Bu kaybı hep beraber telafi etmemiz gerekiyor. Meclis karar alması gerekiyor. Bunun afet bölgesi ilan edilip faizlerin silinmesi borçların ödenmesi hasar gören çiftçilerimize de destekleme yapılması gerekiyor. İnşallah çiftçimizin yüzünün güldüğü yıllar görürüz. Çiftçilerimize de geçmiş olsun diyorum" ifadelerine yer verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Alaşehir'deki Üzüm Bağlarında Fırtına ve Dolu Zararı - Son Dakika

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