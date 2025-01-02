Alaşehir Gümrüğünden 69 Ülkeye İhracat - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Alaşehir Gümrüğünden 69 Ülkeye İhracat

2024'te Alaşehir'den 69 ülkeye 400 milyon dolarlık 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı.

02.01.2025 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir Gümrüğünden 69 ülkeye ihracat

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinden 2024 yılında 69 ülkeye yaklaşık 400 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yabancı bir ülkeye sınırı veya limanı olmayan Alaşehir Gümrüğünden geçtiğimiz yıl 80 ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı.

Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden 2024 yılında 105 bin tonu dünyaca ünlü yaş Çekirdeksiz Sultaniye üzüm olmak üzere toplam 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı. Yapılan ihracatlar ülkeye yaklaşık 400 milyon dolar döviz girmesini sağladı.

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, 2024 yılında 105 bin tonu yaş üzüm olmak üzere toplam 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldığını açıkladı. Her yıl ihracat rakamlarını daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Soygür, Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 69 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirtti. Dünya çapında üzüm üreten ülke sayısının her yıl daha da artığını, dolayısıyla rekabetin artması sonucu pazar darlığı yaşandığını, bunu aşabilmek için de daha kaliteli ürünler yetiştirerek dünya standartlarına uygun MRL değerlerine sahip üzümlerle daha geniş pazarlara ulaşabileceklerine vurgu yaptı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden, 2024 yılında 105 bin tonu yaş üzüm olmak üzere 140 farklı kalemde toplam 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 2024 yılında, 69 ülkeye ihracat yapıldı. Denizi ve limanı olmayan ilçedeki gümrükten toplam 10 bin tır çıkış yaptı. Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm ihracatı başta olmak üzere Alaşehir'den geçen yıl 140 kalemde toplam 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı. Bu ihracatta 105 bin ton ile yaş üzüm başı çekti. Onu 27 bin ton ile kiraz, 10 bin ton ile nar, 5 bin ton ile nektarin, 2 bin 500 ton ile incir ve 2 bin tonla kayısı olmak üzere 140 değişik kalemde ürün ihracatı yapıldı." dedi.

Üzümün başkenti Alaşehir'den, Çekirdeksiz Sultaniye üzüm ihracatının en çok Rusya'ya yapıldığına dikkati çeken Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "2024 yılında 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı. Bunun içinde en fazla 105 bin tonla yaş üzüm ihracatı var. Geri kalan da narenciye sebze, meyve, domates, kiraz gibi bir çok ürün sayabiliriz. Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden bu sene 69 ülkeye ihracat yapıldı. Bu seneki ihracat rakamlarındaki düşmenin sebebi döviz kurunun düşük olması etken oldu. Bunun haricinde rakibimiz Mısır ve İran gibi ülkelerdeki maliyet düşüklüğü bizim Rusya ve Avrupa pazarımızı etkiledi. Kaliteyi artırabilmek için köy çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalarda üreticilerimize ve ilaç bayilerinin MRL değerlerle ilgili üreticiye bilgi vermesi ve üretilen ürünün insan sağlığına zararlı olmayacak şekilde üretilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bizim çiftçimiz çalışkan, bilgili ve becerikli, sadece biraz fazla çalışmamız ve dikkatli olmamız gerekiyor." diye konuştu.

"En büyük rakibimiz Mısır"

Yaş sebze ve meyve sektöründe şu anda en büyük rakibin Mısır olduğunu vurgulayan Soygür, "En büyük rakibimiz Mısır görünüyor. Mısır'da maliyetlerin düşük olması, mevsimi uzatması, bağlarda örtülü sisteme geçmesi, paketleme tesislerinin kurulması, soğuk hava depolarının kurulması ile üretimde sezona yayılma oldu. Mısır'da üzüm sezonu uzattı. Bizim ihracatçılarımız, daha önce Mısır üretimi bitirdikten sonra daha çok devreye giriyordu. Mısır üretim sezonunu uzattığı, paketleme tesislerini kurduğu için Rusya pazarında sıkıntı yaşıyoruz. Bir başka faktörde Mısır'da maliyetlerin çok düşük olması. Bizde döviz kurunun çok düşük olması ihracatımız ne yazık ki az devam ediyor. Dünyada yaş üzüm üreten ülke sayısı 7-8 ülke iken, günümüzde 14-15 ülkeye çıktı. Buna bağlı olarak üretim arttıkça hem pazar daralıyor, hem rekabet artıyor. Tabi ki buna bağlı olarak daha kaliteli ürün yetiştirmemiz gerekiyor. Daha önce hakim olduğumuz pazarlarda, hakimiyetimizi sürdürebilmemiz için daha kaliteli ürün yetiştirmemiz gerekiyor. 2024 yılında başta yaş üzüm olmak üzere 187 bin ton yaş sebze ve Gıda ürünü ihracatı yapıldı. Bu ihracattan yaklaşık 400 milyon dolara yakın beklentimiz var." dedi.

Alaşehir Gümrüğünden 2023 yılında 80 ülkeye 230 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı yapılmış yaklaşık 500 milyon dolar ülkeye döviz girdisi sağlanmıştı.

Kaynak: İHA

Alaşehir, İhracat, Ekonomi, Güncel, Manisa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alaşehir Gümrüğünden 69 Ülkeye İhracat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
20:43 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı İşte Ferdi Tayfur’un film gibi hayatı 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
20:16 AK Partili Şamil Tayyar’dan ’Ahmet Türk’ sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
09:52 Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı?
09:49 Rusya’ya kaçan Esad’a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar
09:47 İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
09:35 Galatasaray, Milan Skriniar’ı bitirmek üzere Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 01:42:13. #1.11#
SON DAKİKA: Alaşehir Gümrüğünden 69 Ülkeye İhracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.