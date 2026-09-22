Albayrak Beton, 4 milyon pay geri alımı için 100 milyon liralık fon ayırdı. - Son Dakika
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Albayrak Beton, 4 milyon pay geri alımı için 100 milyon liralık fon ayırdı.

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Albayrak Hazır Beton (ALBTN), paylarda sağlıklı fiyat oluşumu ve yatırımcı menfaati amacıyla geri alım programı başlattı. Şirket, azami 4 milyon pay için öz kaynaklardan 100 milyon liraya kadar fon kullanacak; program üç yıl uygulanabilecek.

Borsa İstanbul'da işlem gören Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ (ALBTN), 100 milyon liraya kadar kaynak tahsis edilen pay geri alım programını devreye aldı.

Albayrak Beton'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim kurulu, "paylarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması ve yatırımcıların menfaatlerinin korunması" amacıyla pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi.

Buna göre, azami 4 milyon adet payın geri alınabilmesi ve geri alım işlemleri için şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere 100 milyon liraya kadar fon kullanılması kararlaştırıldı.

Toplam üç yıl süreyle uygulanabilecek program kapsamındaki işlemlerin zamanı, günlük miktarı ve fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuatta belirtilen sınırlamalar doğrultusunda belirlenecek.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBorsaSon Dakika

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