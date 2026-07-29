Albayrak Hazır Beton Borsa\'da İşlem Görmeye Başladı

Halka arz sürecini tamamlayan Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "ALBTN" koduyla işlem görmeye başladı.

Şirketin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Albayrak Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, Tacirler Yatırım Menkul Değerler Kurumsal Finansman Grup Müdürü Ayça Atalay ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Albayrak Beton'un lojistik gücü ve kalitesiyle sektörünün en önemli temsilcilerinden biri olduğunu ve İstanbul'un farklı bölgelerindeki tesisleriyle yüksek hizmet kalitesi sunduğunu söyledi.

Ergun, "Albayrak Beton halka arzdan elde edeceği gelirle projelerini hayata geçirecek ve yeni yatırımlar gerçekleştirecek. Böylece ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edecek." dedi.

"Metro ve önemli kamu altyapı projesine beton tedarik ettik"

Erdal Albayrak da şirketlerinin yıllardır hazır beton ve inşaat sektöründe kaliteyi, güveni ve müşteri memnuniyetini temel alan bir anlayışla faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Albayrak, 2014 yılında Üsküdar-Çekmeköy metro hattıyla başlayan süreçte birçok metro ve önemli kamu altyapı projesine beton tedarik ederek, sektörlerinde güçlü bir referans oluşturduklarını vurguladı.

Şirketlerinin 4 ayrı lokasyonda faaliyet gösteren 5 hazır beton santrali, yüksek üretim kapasitesi ve deneyimli ekibiyle sektörün öncüleri arasında yer aldığını aktaran Albayrak, hazır beton faaliyetlerinin yanı sıra gayrimenkul geliştirme alanında da istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiklerini dile getirdi.

Albayrak, konut tarafında ise 2008'den bu yana farklı projelerle yüzlerce konutu tamamlayarak sahiplerine teslim ettiklerine değinerek, "Bugün ise Teraphill 15, Moonpark Koru, Teraphill Loft ve Mesam Yönetim Binası projeleriyle inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanındaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Halka arzla yeni bir büyüme dönemine adım attıklarını kaydeden Albayrak, elde edecekleri kaynağın önemli bir bölümünü üretim altyapılarını güçlendirmek, verimliliklerini artırmak, yeni tesis yatırımlarını hayata geçirmek ve devam eden gayrimenkul projelerini tamamlamak amacıyla değerlendireceklerini aktardı.

Albayrak, bu kapsamda Anadolu Yakası'nda iki yeni hazır beton tesisi planladıklarına işaret ederek, "Bunun yanı sıra sektörümüzde ilklerden biri olacak çevreci ve inovatif üretim teknolojilerine yönelik yatırımlar üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Amacımız, yalnızca kapasitemizi artırmak değil, aynı zamanda sektörün dönüşümüne öncülük eden şirketlerden birisi olmak." şeklinde konuştu.

Gayrimenkul tarafında da devam eden projelerini tamamlamanın yanı sıra yeni projeleri portföylerine katmak için çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Alemdağ Mahallesi'nde yeni bir konut projesi için sözleşmelerimizi imzaladık. Önümüzdeki dönemde bu alandaki büyümemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnşaat sektöründeki büyüme, hazır beton talebini doğrudan destekliyor. Metro projelerindeki tecrübemiz, güçlü referanslarımız ve yeni yatırımlarımız sayesinde oluşacak fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz, faaliyet gösterdiğimiz her alanda sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve ülkemiz için kalıcı değer üretmeye devam etmek."