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Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz'' - Son Dakika

Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''

07.02.2022 21:52
Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''

Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Cemevi'nin Dedesi Celal Fırat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Alevi Dernekleri Federasyonu olarak elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını duyurdu.

Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak, elektrik faturalarını ödememe kararı aldık" açıklamasını yaptı.

Çarşamba günü mahkemelere toplu olarak başvuracaklarını belirten Fırat, "Eşit yurttaşlık istiyoruz! Buyrun gelin elektriğimizi kesin. Cemevlerimiz ticarethane değil, ibadethanemizdir" dedi.

''22 CEMEVİNİ KAPSIYOR''

Fırat, Independent Türkçe'ye konuyla ilgili "Aldığımız karar su an için 22 cemevini kapsıyor. Ancak kısa sürede tüm ülkedeki cemevlerini kapsayacak. Birçok yerden arayıp biz de ödemeyeceğiz diyorlar" açıklamasını yaptı.

AİHM KARARI VAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cem Vakfı'nın cami, kilise ve sinagoglarda olduğu gibi elektrik faturasından muaf tutulma talebinin Türk mahkemeleri tarafından olumsuz karşılanması üzerine yaptığı başvuruda cemevlerinin de ibadethane olduğuna ayrımcılık yapılamayacağı yönünde karar vermişti.

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Alevi Vakıfları Federasyonu, Cemevi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz'' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz'' - Son Dakika
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