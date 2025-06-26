Aliağa'da Ücretsiz Mesleki Eğitim Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Aliağa'da Ücretsiz Mesleki Eğitim Projesi Başladı

Aliağa\'da Ücretsiz Mesleki Eğitim Projesi Başladı
26.06.2025 11:56
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Aliağa Ticaret Odası, İZKA desteğiyle 'Aranan Personel Yetişiyor' projesiyle nitelikli personel yetiştiriyor.

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) tarafından, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteğiyle hayata geçirilen "Aranan Personel Yetişiyor" mesleki eğitim projesi kapsamında eğitimler başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda, İZKA tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında bölgedeki iş gücü ihtiyacını karşılamak ve nitelikli personel yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen "Aranan Personel Yetişiyor" adlı mesleki eğitim projesi ile katılımcılar mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek iş hayatına hazır hale gelecek ve uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgeli bir çalışan olacaklar.

Katılımcılara tamamen ücretsiz olarak sunulan proje kapsamında, Makine Bakım, Çelik Kaynak ve Metal Kesim alanlarında Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde verilen eğitim ve sınav süreçlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Aliağa Ticaret Odası üyesi işletmelerle kurulacak iş birlikleri aracılığıyla istihdam edilecek.

"Genç insan kaynağımızı dengelemeliyiz"

Uygulamalı ve teorik eğitimlere katılan Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Türkiye'de bir yandan işsizlik sorunu yaşanırken diğer yandan iş dünyasının nitelikli eleman bulmakta güçlük çektiğini hatırlatarak, "Aliağa'mızda sektörün ihtiyaçlarına göre personel yetiştirecek bir eğitim programı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde genç insan kaynağımız çok zengin. Biz bu kaynağı piyasanın şartlarını baz alarak iş gücü arz ve talebine göre dengelemeliyiz. 'Aranan Personel Yetişiyor' mesleki eğitim projesini bu noktada örnek olacak bir proje olarak görüyoruz. Eğitimlerimize çok sayıda düz lise ve üniversitelerin işletme ve iktisat fakültesi gibi teknik olmayan bölümlerinden mezun gençlerimiz katıldı. Hedeflerimizden biri buydu. Gençlerimize ikinci bir fırsat eğitimi ile meslek kazandırmak. Ayrıca çelik kaynak ve makine bakım eğitimimizde kadın kursiyerimiz var ve oldukça da başarılı. 'Erkek işi' denilen her türlü işte kadınlarımızın da başarılı olacağına inancımız tam. Bundan sonraki eğitimlerimize daha fazla kadın kursiyer bekliyoruz. ALTO olarak kadın istihdamını arttırıcı her türlü projenin arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Ara değil 'Aranan Personel'

Aliağa Ticaret Odası olarak üyelerinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak projelere her zaman destek olduklarını ve "Aranan Personel Yetişiyor" projesinin iş gücü arz ve talebini dengeleyebilecek güzel bir proje olduğunu vurgulayan Ertürk, "Biz nitelikli personel sorununu 'ara personel' olarak değil, 'aranan personel' olarak isimlendiriyoruz. En önemli aranan personeller kaynakçı, makine bakımcı ve metal kesimci. Bu alanlara yönelik düzenlediğimiz program kapsamında kursiyerlerimiz hem teorik hem de pratik eğitim alarak sektöre hazır hale geliyorlar. Bölgedeki iş gücü ihtiyacını karşılamak ve nitelikli personel yetiştirmek amacıyla düzenlediğimiz eğitimler devam edecek. Gençlerimize buradan seslenmek istiyorum; Sevgili gençler, bu sizin için büyük bir fırsat! Eğitim ve belgelendirme tamamen ücretsiz. Kendinize yatırım yapmak, geleceğinize yön vermek için bu projeye mutlaka katılın" dedi.

18 ay boyunca, her meslek dalında 80 saatlik (2 Hafta) yoğun eğitimin ardından yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak kursiyerler, sınavları başarıyla tamamlamaları halinde firmalarla birebir görüşmelere davet edilerek istihdam edilme ve profesyonel hayata adım atma fırsatı yakalayacaklar. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Güncel, Aliağa, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aliağa'da Ücretsiz Mesleki Eğitim Projesi Başladı - Son Dakika

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