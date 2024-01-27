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Aliağa Gümrük Müdürlüğü Türkiye'de İkinci En Fazla İhracat Yapan Müdürlük Oldu - Son Dakika
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Aliağa Gümrük Müdürlüğü Türkiye'de İkinci En Fazla İhracat Yapan Müdürlük Oldu

Aliağa Gümrük Müdürü Mehmet Salih Arık, geçtiğimiz yıl yaklaşık 40 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'de en çok ihracat yapan 2. müdürlük olduklarını açıkladı. Aliağa limanlarından gerçekleştirilen ticaretin ülke ekonomisi için önemli bir rol oynadığını belirten Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa'nın her geçen gün büyüyen bir kent haline geldiğini ifade etti.

Aliağa Gümrük Müdürlüğü Türkiye\'de İkinci En Fazla İhracat Yapan Müdürlük Oldu
27.01.2024 - 13:55,
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Aliağa Gümrük Müdürü Mehmet Salih Arık, "Gümrük müdürlüğü olarak geçtiğimiz yıl yaklaşık 40 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Gümrük müdürlükleri bazında Türkiye'de en çok ihracat yapan 2'nci müdürlük olduk" dedi.

Aliağa Gümrük Müdürlüğü, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle kutlama programı düzenledi. Programda konuşan Aliağa Gümrük Müdürü Mehmet Salih Arık, gümrük müdürlüğü olarak geçtiğimiz yıl yaklaşık 40 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Arık, "Gümrük müdürlükleri bazında Türkiye'de en çok ihracat yapan 2'nci müdürlük olduk. Limanlarımız Türkiye'de yük elleçlemede 2. sırada yer aldı" dedi.

Aliağa limanlarından gerçekleştirilen ticaretin ülke ekonomisi için lokomotif görev üstlendiğini belirten Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney de, Aliağa'nın her geçen gün her alanda büyüyen bir kent haline geldiğini söyledi.

Program, yapılan plaket takdimleri sonrası çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. Etkinliğe ayrıca, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, Aliağa Gümrük Müdürü Mehmet Salih Arık, DTO Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal, liman temsilcileri ile gümrük çalışanları katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Aliağa Gümrük Müdürlüğü Türkiye'de İkinci En Fazla İhracat Yapan Müdürlük Oldu - Son Dakika


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