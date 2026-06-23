Aliağa Taşınmazları Özelleştirildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), İzmir'in Aliağa ilçesindeki taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

ÖİB'den nihai pazarlık görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Bu kapsamda, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Aliağa ilçesi Yukarı Şakran köyündeki 987,26 metrekarelik taşınmazların, bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 45 milyon 750 bin lirayla Roza Hayvancılık ve Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.