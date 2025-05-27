Allianz 2025 Küresel Sigorta Raporu'nu Yayınladı

Allianz, küresel ölçekte sigorta piyasalarındaki gelişmeleri analiz eden 2025 yılı Küresel Sigorta Raporu'nu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, küresel sigorta sektörü 2024'te, bir önceki yıl kaydedilen yüzde 8,2'lik büyümenin de üzerine çıkarak yüzde 8,6 büyüdü.

Dünya genelinde sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi ise 557 milyar avroluk artışla 7 trilyon avroya yükseldi. Hayat sigortası, 2,9 milyar avroluk prim geliriyle en büyük branş olmaya devam ederken, bu branşı elementer sigortalar (2,4 milyar avro) ile sağlık sigortası (1,6 milyar avro) takip ediyor.

Geçen yıl hayat ve sağlık branşları yüzde 7,7 büyürken, bu büyüme büyük oranda dünya genelindeki prim üretiminin yarısından fazlasına sahip olan Kuzey Amerika'dan kaynaklandı. Batı Avrupa'da prim gelirleri yüzde 6 artarken, Asya pazarı daha düşük bir seyir izleyerek yalnızca yüzde 4 oranında büyüdü. Diğer iki segmenti geride bırakarak 2024'te yüzde 10,4 büyüme kaydeden hayat sigortası, 2023'teki yüzde 8,2'lik büyüme oranının da üzerine çıktı. Büyümenin burada da ana itici gücü olan Kuzey Amerika pazarı, yüzde 14,4 gibi yüksek oranda bir büyüme kaydetti. Elementer sigortalar branşının ABD'deki hakimiyetinden farklı olarak, hayat sigortaları küresel pazarda nispeten eşit dağılım gösterdi. Primlerin üçte birinden fazlasının yer aldığı Asya pazarı ise bu segmentte lider konumda yer aldı.

Sağlık sigortalarına talep küresel çapta yüzde 7 büyürken, özellikle Asya'da yüzde 12,6 artışla güçlü bir seyir izledi. Bu durum, bölgedeki sigorta penetrasyonunun (ekonomik çıktının yüzdesi olarak ifade edilen primler açısından) hala düşük olduğunu gösteriyor. Bu oran, Tayvan hariç tüm pazarlarda yüzde 1'in altında kaldı.

Jeopolitik belirsizlikler, ticari gerilimler, ekonomik büyümenin zayıflaması, ticaretin yavaşlaması, kredi ve piyasa risklerinin artması, dünya çapında sigorta rakamlarını olumsuz etkileyebiliyor. Diğer yandan bu belirsizliklerin hakim olduğu bir ortamda, şirketlerin daha fazla risk yönetimi çözümü talep etmesi, koruma ihtiyacının artmasına neden oluyor.

Raporda, Türk sigorta sektörünün, yüzde 72 artan prim üretimiyle, geçen yıl yüzde 60 civarında seyreden enflasyonu geride bıraktığına vurgu yapılıyor. Toplam prim üretimi geçen yılın sonunda 22,8 milyar avroya ulaşırken bu üstün performansın tüm segmentlerin büyümesiyle desteklendiği belirtiliyor. Türkiye'de sigorta sektörünün genel kapsamda yüzde 68, hayat sigortası branşının yüzde 76, sağlık branşının ise yüzde 90 büyüdüğüne dikkati çekiliyor.

Büyüme oranları 2024'te enflasyonun üzerinde seyretse de tüm segmentlerde önceki yıla göre bir düşüş yaşandı. Buna rağmen Türk sigorta sektörünün, bölgenin en gelişmiş pazarlarından biri olmaya devam etti.

Yüzde 2,8 olan Türkiye'deki sigorta penetrasyonu, yüzde 2,2'lik bölge ortalamasının üzerinde. Türkiye pazarının bir diğer özelliği ise sağlık sigortası prim gelirinin (3,6 milyar avro) hayat sigortası prim gelirinden (2,7 milyar avro) daha yüksek olması. Ancak bu durum, penetrasyon oranı sadece yüzde 0,3 olan hayat sigortası pazarının da hala büyüme potansiyeline tam ulaşamadığına işaret ediyor.

Global sigorta sektörünün gelecek 10 yıl içinde yılda ortalama yüzde 5,3 büyümesi ve bunun ekonomik büyümenin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Türkiye'de ise sektörün yüzde 13,7 (nominal gayrisafi yurt içi hasıla-GSYİH): yüzde 12,7) büyümesi öngörülüyor. Elementer sigortalar segmentinde 2035'e kadar globalde yıllık yüzde 4,5, Türkiye'de ise yüzde 12,9 bir büyüme bekleniyor. Küresel olarak korumaya yönelik ihtiyaçların artmasıyla, bu segmentin neredeyse tüm pazarlarda güçlü büyüme oranları göstereceği öngörülüyor.

Türkiye'de hayat sigortası branşının yüzde 12'den daha fazla büyümesi bekleniyor

Allianz Research, yüksek faiz oranları nedeniyle hayat sigortası segmentinin yıllık yüzde 5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Hızlanan demografik değişim karşısında özel sektör hizmetlerine doğan ihtiyaçtan dolayı Asya ve Çin pazarı büyümenin lokomotifi olmaya devam ederken, Türkiye'de ise hayat sigortası branşının yüzde 12'den daha fazla büyümesi bekleniyor. En küçük branş olan sağlık sigortası ise global çapta yıllık yüzde 6,7, Türkiye'de ise yüzde 17,8 büyüme tahminiyle en dinamik segment olmaya devam edecek. Özellikle Asya pazarının bu alanda hala çok yol kat etmesi gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Baş Ekonomisti Ludovic Subran, sigortacılığın büyüyen bir sektör olmayı sürdürdüğünü ancak söz konusu büyümenin büyük ölçüde atıl haldeki politikalardan kaynaklandığını belirtti.

Uyumluluğa yönelik yetersiz yatırımların iklim krizine bağlı hasarların artmasına neden olduğunu ve emeklilik reformlarının gecikmesinin de insanları daha fazla tasarruf yapmaya yönelttiğini kaydeden Subran, "Uzun vadede özel sigorta sektörü, toplumun 'onarıcısı' olma rolünün yükünü tek başına kaldıramaz. 'Karşılıklı dönüşümün' getirdiği büyük zorlukların üstesinden ancak birlikte çalışarak gelebiliriz." ifadelerini kullandı.