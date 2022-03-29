Allianz Türkiye Akademi, bir kez daha BEST ödülünün sahibi oldu - Son Dakika

Allianz Türkiye Akademi, Yetenek Gelişimi Derneği (Association for Talent Development-ATD) tarafından verilen BEST ödülünün ikinci kez sahibi oldu.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, sektörün ilk kurumsal akademisi olma özelliğini taşıyan Allianz Türkiye Akademi'nin başarılı uygulamalarıyla fark yaratmaya devam ediyor.

Sürekli öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması ve kurumsal bilgi birikiminin sürdürülebilir olması vizyonuyla 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Allianz Türkiye Akademi, çalışma arkadaşlarının yetenek gelişimini kurumsal çapta destekleyerek başarılı sonuçlar elde eden kuruluşları ödüllendiren, kurumsal eğitim ve gelişim dünyasının en prestijli otoritesi olan ATD tarafından verilen BEST ödülünü ikinci kez aldı.

Türkiye sigorta sektörünün BEST ödüllü ilk ve tek akademisi olan Allianz Türkiye Akademi, çalışan eğitimi ve performans gelişimi alanında dünyanın en köklü ve saygın kurumu kabul edilen, 120'den fazla ülkeden üyesi bulunan ATD tarafından ikinci kez layık görüldüğü BEST ödülünü bu yıl Türkiye'de kazanan tek kurumsal akademi oldu. Allianz Türkiye Akademi, dünyanın en iyi kurumsal akademilerinden biri olarak başarısını bu ödülle ilk defa 2018 yılında taçlandırmıştı.

"Yeni dünyamızın bugününe ve geleceğine yönelik yetkinlikleri artırmaya odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye İnsan Kaynakları, Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, "2015 yılında Allianz Türkiye Akademi'yi kurarken organizasyonumuzda sürekli öğrenme kültürünün içselleştirmesini sağlamak, tüm değişimlere stratejik ortak olmak ve program tasarımlarımıza iç eğitmenlerimizin de gücüyle daha da zenginlik katabilmek üzere yola çıktık. Pandemi döneminde dijitalleşme yolculuğu hızlanan yeni dünyamızın bugününe ve geleceğine yönelik yetkinlikleri artırmaya odaklandık. Akademimizin başarısının ATD gibi saygın bir kuruluş tarafından bir kez daha takdir edildiğini, programlarımızın itibarlı ödüllerle taçlandırıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Aldığımız ödüllerin sorumluluğuyla ve sürekli gelişime olan inancımızla bu yolda tutkuyla yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

"Biliyorum" demektense "öğreniyorum" demeyi destekleyen, gelişim odaklı zihniyetin rol modelliğini üstlenen Allianz Türkiye Akademi, yeni teknolojileri öğrenme ve gelişim dünyasına sürekli adapte ediyor; metaverse, VR, AR, oyunlaştırma gibi yenilikçi araç ve teknikleri kullanan eğitimler sunuyor. 377 iç eğitmeniyle her bir çalışma arkadaşına ortalama 8 gün eğitim sağlayan Allianz Türkiye Akademi, 2021 yılında sınıf içi ve çevrim içi programlarıyla toplam 1.818 gelişim çözümü sundu ve yüzde 89 katılım oranına ulaştı.

Allianz Türkiye Akademi aynı zamanda geleceğin potansiyel müşterileri ve çalışanları olan yeni nesile ulaşmak, acentelerin gelişimlerine katkı sağlamak ve sektör hakkındaki farkındalıkları artırmak hedefleriyle üniversiteler ve kariyer merkezleriyle iş birlikleri yürütüyor. Bu kapsamda her yıl birçok öğrenci Allianz Türkiye Akademi markalı derslere katılarak sektörün en iyi uygulamalarını deneyimleme ve inceleme imkanına sahip oluyor.