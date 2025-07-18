Allianz Türkiye'den Çalışan Ebeveynlere Destek

Allianz Türkiye, çalışan anne ve babalara yönelik izin ve çalışma modelleriyle iş-özel hayat dengesini desteklemeyi sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışan refahını merkeze alan uygulamalar kapsamında süt odası, psikolojik destek, idari izinler ve hibrit çalışma gibi imkanlar sunuluyor. Temmuz ve ağustos aylarını kapsayan "Esnek Yaz" uygulamasıyla çalışanlara tamamen uzaktan çalışma seçeneği de sağlanıyor.

Kadın çalışanlara yönelik destekler arasında ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti ve süt odası bulunurken, ebeveyn çalışanlara çocuklarının eğitim yılı başlangıç ve karne günlerinde yarım gün izin hakkı tanınıyor.

Yasal sürenin üzerinde uygulanan babalık izniyle erkek çalışanlara toplam 30 günlük izin veriliyor. Allianz Türkiye, hibrit çalışma modeli çerçevesinde çalışanlara ev ortamındaki ihtiyaçları doğrultusunda ergonomik malzeme desteği de sunuyor.

Sigorta sektöründe faaliyet gösteren Allianz Türkiye Akademisi bünyesinde geliştirilen FamiLearn programı aracılığıyla, ebeveyn çalışanların aile yaşamlarıyla iş yaşamları arasında denge kurmalarına yardımcı olunuyor.

"2024'te beveynlik iznine ayrılan 86 çalışanımızın 82'si izin bitiminde işe döndü"

Kadın istihdamını artırmaya yönelik AllWonders projesiyle iş hayatına en az bir yıl ara vermiş kadınların yeniden istihdama katılması teşvik ediliyor. Proje, kadınların işe uyum sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, Allianz Türkiye'nin çalışanlarının sağlığını, iyi olma halini ve mutluluğunu en üst düzeyde önemsediğini belirtti.

Özel, bu doğrultuda çalışanların bağlılığını, memnuniyetini ve refahını artırmak amacıyla çok yönlü, kapsayıcı ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle ebeveyn çalışanlarımızın iş-özel hayat dengesini destekleyen kapsamlı izin uygulamalarımız, aile içi sağlıklı iletişime yönelik eğitim ve gelişim programlarımız, esnek çalışma modelimiz ve özel günlere yönelik ailece katılabilecekleri etkinliklerimiz bulunuyor. Çalışanlarımızın geribildirimlerinden yol çıkarak hayata geçirdiğimiz bu uygulamalar aramızdaki bağı daha da güçlendiriyor. 2024'te ebeveynlik iznine ayrılan 86 çalışanımızın 82'si izinlerin bitmesinin ardından işine geri döndü. İşe dönüş oranımız yüzde 95 olarak gerçekleşti."