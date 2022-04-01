Allianz Türkiye müşteri deneyimi ödüllerine yenisini ekledi - Son Dakika
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Allianz Türkiye müşteri deneyimi ödüllerine yenisini ekledi

01.04.2022 12:22
Allianz Türkiye müşteri deneyimi ödüllerine yenisini ekledi

Allianz Türkiye, ECHO Awards'ta sigorta sektörü kategorisinde 'Müşterilerine En İyi E-ticaret Deneyimi Sunan Marka' seçildi.

Allianz Türkiye, ECHO Awards'ta sigorta sektörü kategorisinde 'Müşterilerine En İyi E-ticaret Deneyimi Sunan Marka' seçildi.

Allianz'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, Allianz Türkiye olarak gelişen teknoloji trendlerini tüm iş modellerine uygulamak üzere çalıştıklarını kaydetti.

Gürkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geleceğin Allianz'ını dijitalizasyon ve müşteri odaklı bakış açımız ile inşa etmeyi hedefliyoruz. Faaliyet alanlarımızın merkezinde müşteri odaklı yaklaşım bulunuyor. Amacımız uçtan uca dijital bir müşteri deneyimi yaratmak. Bu yolda ilerlerken 'Müşterilerine En İyi E-ticaret Deneyimi Sunan Marka' seçilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Çalışmalarımızı, amaçlarımız doğrultusunda ve aynı disiplinle sürdüreceğiz."

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl 3'üncü kez gerçekleştirilen ECHO Awards, müşterilere en iyi alışveriş deneyimini yaşatan e-ticaret platformlarını ödüllendiriyor.

36 kategoride ödül verilen yarışma kapsamında e-ticaret sitelerinin performansı, ürün, hizmet ve iletişim özellikleri ile kullanıcı deneyimleri değerlendiriliyor. Sonuçlar, 12 ilde toplam 1200 kişiyle online yapılan görüşmeler sonucunda belirlendi.

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E ticaret, Türkiye, Sigorta, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Allianz Türkiye müşteri deneyimi ödüllerine yenisini ekledi - Son Dakika


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