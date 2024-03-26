Alman Demir Yolları, tren sürücülerinin çalışma saatlerini azaltmayı kabul etti - Son Dakika
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Ekonomi

Alman Demir Yolları, tren sürücülerinin çalışma saatlerini azaltmayı kabul etti

Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn), Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile yapılan ücret anlaşmasında tren sürücülerinin çalışma saatlerini kademeli olarak azaltmayı kabul ettiğini bildirdi. Anlaşmaya göre, vardiyalı çalışmada, çalışanların gelecekte haftalık çalışma saatlerine kendilerinin karar verebileceği bir model uygulanacak. GDL'nin ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesi talebi de 2029'a kadar kademeli uygulanacak. Makinistlerin çalışma süreleri, ücretler aynı seviyede tutularak 2026'da 38 saatten 37 saate, 2029'a kadar da üç adımda 35 saate düşecek. Geriye dönük olarak 1 Kasım 2023'ten itibaren 26 ay geçerli olacak sözleşmenin bir parçası olarak her iki taraf da yaklaşık 2 yıl boyunca yeni grev yapılmaması konusunda mutabık kaldı.

26.03.2024 15:12  Güncelleme: 15:13
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Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn), Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile yapılan ücret anlaşmasında tren sürücülerinin çalışma saatlerini kademeli olarak azaltmayı kabul ettiğini bildirdi.

Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada, 5 ay süren müzakerelerin ardından GDL ile toplu sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, vardiyalı çalışmada, çalışanların gelecekte haftalık çalışma saatlerine kendilerinin karar verebileceği bir model uygulanacak.

GDL'nin ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesi talebi de 2029'a kadar kademeli uygulanacak.

Makinistlerin çalışma süreleri, ücretler aynı seviyede tutularak 2026'da 38 saatten 37 saate, 2029'a kadar da üç adımda 35 saate düşecek.

Geriye dönük olarak 1 Kasım 2023'ten itibaren 26 ay geçerli olacak sözleşmenin bir parçası olarak her iki taraf da yaklaşık 2 yıl boyunca yeni grev yapılmaması konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, makinistlerin aylığında iki adımda 420 avroluk artış ve bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin 850 avroluk enflasyon tazminatı üzerinde de anlaştı.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyordu.

Alman Demir Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Martin Seiler, anlaşmayı, "esneklik, katılım ve dönüşüm sağlayan, çığır açan bir çözüm" olarak nitelendirdi. Seiler, "Anlaşmazlık zordu, ancak şimdi akıllıca bir uzlaşma üzerinde anlaşabildik." ifadesini kullandı.

Makinistlerin grevi son 4 ayda ülke çapında yerel ve uzun mesafeli ulaşımın büyük bölümünü durma noktasına getirmiş, yük trenlerinde taşımacılık yapılamamıştı.

Alman Ekonomi Enstitüsü, grevin günlük yaklaşık 100 milyon avroluk kayba yol açacağını duyurmuştu.

Bu arada, Almanya'da ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenlerle sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle protesto ve grevler devam ediyor.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa ve iştiraklerindeki pilotlar, uçuş görevlileri ve yer personelini temsil eden sendikalar da ücret artışı ve çalışma koşulları konularında müzakereler yürütüyor. Lufthansa'nın yer ve kabin personeli daha fazla ücret için son günlerde uyarı grevleri yapıyor.

Kaynak: AA

Sendika, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman Demir Yolları, tren sürücülerinin çalışma saatlerini azaltmayı kabul etti - Son Dakika

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