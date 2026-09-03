Alman ekonomi enstitüleri büyüme tahminlerini yukarı çekti, Ifo 2026 için yüzde 1,4 öngördü

Almanya'nın ekonomi alanında önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), RWI Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü ve Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW Berlin), bu yılın ilk yarısında kaydedilen sürpriz performansın ardından Alman ekonomisi için büyüme tahminlerini peş peşe yukarı yönlü revize etti.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin ilkbaharda paylaştığı ve 2026-2028 dönemini kapsayan büyüme tahminlerini güncelledi.

Ifo'dan yapılan açıklamada, Enstitünün ülkeye dair Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 1,4'e, 2027 için de yüzde 0,8'den yüzde 1,2'ye yükselttiği belirtildi. Açıklamada, 2028 için de yüzde 0,8 büyüme öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, altyapı, iklim nötrlüğü ve savunma harcamalarını içeren mali teşviklerin bu yıl 40 milyar avroya, gelecek 2 yılda ise sırasıyla 27 milyar ve 18 milyar avroya ulaşacağı belirtildi. Ayrıca sanayi ve imalat sektöründeki siparişlerin yılın başından bu yana istikrarlı artışıyla küresel ekonomideki toparlanmanın ihracat beklentilerini yukarı taşıdığı ifade edildi.

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatları ve nehirlerdeki rekor düşük su seviyelerinin lojistik hatlarında oluşturduğu aksamaların ekonomik toparlanmanın önündeki temel riskler olarak öne çıktığı, emtia fiyatlarındaki artışın tüketiciye yansıması nedeniyle enflasyon oranının bu yıl ortalama yüzde 2,8, gelecek yıl yüzde 3 olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, enflasyonun ancak 2028'de yüzde 2,3'e gerileyerek Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefine yaklaşacağının tahmin edildiği bilgisi verildi.

Ifo'nun açıklamasında, demografik faktörlerden kaynaklanan iş gücü arzındaki daralmanın ise potansiyel büyümeyi baskıladığı belirtilerek, işsizlik oranının bu yıl ortalama yüzde 6,3 olması, istihdam piyasasındaki toparlanmanın ise ancak gelecek yıllarda hissedileceği ve işsiz sayısının gelecek yıl 2,8 milyona gerilemesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Bütçe açığı ve kamu borcu tırmanışta

Açıklamada, Alman hükümetinin genişlemeci maliye politikasının kamu finansmanı açığını ciddi boyutta büyüteceği, bütçe açığının GSYH'ye oranının 2025'teki yüzde 3 seviyesinden 2028'de yüzde 4,6'ya çıkmasının beklendiği belirtildi. Aynı dönemde brüt kamu borç yükünün yüzde 62,7'den yüzde 67,9'a yükseleceğinin, yeni borçlanma oranının ise 2028'de yüzde 4,3'e ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

IfW de daha önce yüzde 0,8 olarak açıkladığı 2026 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 1,3'e yükseltti.

Essen merkezli RWI Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü bu yıl için yüzde 1,3'lük bir büyüme öngörürken, Berlin merkezli DIW Berlin de büyüme tahminini ikiye katlayarak yüzde 1,2'ye çıkardı.

Enstitülerin açıklamalarında, yüksek kamu harcamaları ile beklentileri aşan ihracat artışının ülke ekonomisindeki toparlanmayı hızlandırdığı ifade edildi.

Açıklamalarda, ekonomide toparlanma eğilimi sürse de Almanya'nın kronikleşen yapısal sorunlarının sürdüğüne işaret edildi. Yüksek enerji maliyetleri, aşırı bürokrasi ve azalan uluslararası rekabet gücünün ekonomik büyümeyi baskılayan temel unsurlar olarak öne çıktığı, ayrıca Orta Doğu'daki savaşın yarattığı jeopolitik risklerin ve emtia fiyatlarındaki artışın enflasyonu hem bu yıl hem de gelecek yıl yüksek seviyelerde tutacağının öngörüldüğü vurgulandı.

Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Almanya ekonomisi, Orta Doğu'daki savaşın olumsuz etkilerine rağmen bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetmişti. Ülke ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,3, 2026'nın ilk 3 ayında ise yüzde 0,4 büyümüştü.

Büyüme tahminlerindeki olumlu revizyona rağmen Almanya'da yüksek enerji fiyatları hem şirketler hem de tüketiciler üzerinde ciddi bir yük oluşturmaya devam ediyor. Ülkede uygulanan akaryakıt indiriminin sona ermesinin ardından enflasyon oranı ağustos ayında 0,1 puan artarak yüzde 2,9'a çıktı.

Ekonomistler, enflasyonun gelecek aylarda daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor. ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi çatışmanın çözümlenememiş olması ve küresel petrol ile doğal gaz ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın fiilen bloke edilmesi bu riskleri canlı tutuyor. Ham madde ve enerji ithalatına yüksek düzeyde bağımlı olan Alman ekonomisi, bu kırılgan jeopolitik süreç nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.