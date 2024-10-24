Alman Ekonomisi Durgunluk Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Ekonomi

Alman Ekonomisi Durgunluk Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Almanya Merkez Bankası, ekonomik faaliyetlerin zayıf kalacağını ve büyümenin zorlaşacağını bildirdi.

24.10.2024 14:47
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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin yaz aylarında küçülmeye devam ettiğini ve son çeyrekte ekonomik faaliyetlerin zayıf kalmasının beklendiğini bildirdi.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik ekim ayı raporu yayımlandı.

Raporda, Alman ekonomisinin hala 2022 ortalarından beri devam eden zayıf evrede sıkışmış durumda olduğu belirtilerek, ekonominin şu anda önemli, geniş tabanlı ve uzun süreli resesyon anlamında bir durgunluğa girmesinin beklenmediği ifade edildi.

İlkbaharda yüzde 0,1 daralan Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde muhtemelen "yine hafif bir düşüş" gösterdiği aktarılan raporda, "Bugünün perspektifinden bakıldığında, ekonomik faaliyetler dördüncü çeyrekte durgunlaşabilir." denildi.

Raporda, Almanya'da Avrupa Birliği uyumlu yıllık enflasyonun eylülde yüzde 1,8'e düşmüş olsa da yılsonuna kadar tekrar yükselmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Bundesbank'a göre Alman ekonomisi, sanayide süregelen sorunlar nedeniyle de büyümekte zorlanıyor.

Raporda, "Alman sanayi ürünlerine yönelik dış talep, Almanya'nın satış pazarlarındaki ılımlı büyümeye rağmen şu anda çok az toparlanıyor. Bu durum Almanya'nın rekabet gücüyle ilgili sorunların devam ettiğini göstermektedir,." ifadeleri yer aldı.

Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Öte yandan Alman ekonomisi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) de 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Alman ekonomisi, 3. çeyrekte küçülme olması halinde teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık ekonomik büyümenin ardından salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da 22 Ekim'de Almanya'nın bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 0,2'den yüzde 0'a indirmişti.

Alman ekonomisi geçen yıl da alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Ülke böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu. Almanya, bu yıl da küçülürse, 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

Kaynak: AA

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