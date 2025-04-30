Alman Ekonomisi Resesyondan Kurtuldu - Son Dakika
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Ekonomi

Alman Ekonomisi Resesyondan Kurtuldu

Alman ekonomisi, hane halkı harcamaları ve yatırımlarla 2025'in ilk çeyreğinde %0,2 büyüdü.

30.04.2025 12:25
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Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde hane halkı tüketim harcamaları ve yatırımlar sayesinde yüzde 0,2 büyüyerek, resesyona girmekten kurtuldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, Ocak-Mart 2025'te bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Piyasa beklentisi, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisinin yüzde 0,2 büyümesi yönündeydi.

Böylece ilk çeyrekteki hafif büyümenin ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmemiş oldu. Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 küçülmüştü.

Çeyreklik bazda büyümeye olumlu katkı; yatırımlar ve hane halkının nihai tüketim harcamalarından geldi.

İlk çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı da eksi yüzde 0,2 oldu.

Ekonomi büyümede zorlanıyor

Bu arada, tarife savaşları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken, çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te de yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya, son iki yıldır büyüyemeyen tek G7 ekonomisiydi.

Almanya'da hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0'a düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gibi Alman ekonomisi bu yıl da büyümezse, art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman Ekonomisi Resesyondan Kurtuldu - Son Dakika

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