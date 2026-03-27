Alman İş Gücü Piyasası Geriliyor

27.03.2026 17:29
IAB, Orta Doğu'daki gerilim ve enerji maliyetlerinin Alman iş gücü piyasasında olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB), Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ve artan enerji maliyetlerinin Alman iş gücü piyasası üzerindeki baskısının sürdüğünü bildirdi.

IAB, mart ayına ilişkin "İş Gücü Piyasası Barometresi" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, martta bir önceki aya oranla 0,1 puan gerileyen barometre 99,4 puana inerek, 100 puanlık nötr eşiğin altında kalmaya devam etti.

IAB Tahminler ve Makroekonomik Analizler Bölüm Başkanı Enzo Weber, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Orta Doğu'daki çatışmaların ve buna bağlı yaşanan petrol fiyatı şokunun Alman iş gücü piyasasındaki toparlanma sinyallerini baskıladığını belirtti.

Weber, "İran'daki savaş ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle Alman iş gücü piyasasında henüz bir iyileşme emaresi görülmüyor. Önümüzdeki aylarda işsizliğin artmaya devam etmesi, istihdamın ise büyük ölçüde yerinde sayması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Nürnberg merkezli enstitü, demografik düşüş ve ekonomik risklerin istihdam üzerindeki baskısına dikkati çekerken; orta vadeli tahminlerde, yılın ikinci yarısında sınırlı bir toparlanma yaşanabileceği öngörüsünde bulundu.

Avrupa İş Gücü Piyasası Barometresi ise mart ayında 0,2 puanlık sınırlı bir artışla 99,8 puana yükseldi.

Endeksin halen 100 puan barajının altında seyretmesini değerlendiren Weber, küresel belirsizlikler ışığında bu durağan tabloyu "mevcut şartlar altında iyi bir haber" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA

