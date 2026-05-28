Alman Kimya Sektöründe Güven Endeksi Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alman Kimya Sektöründe Güven Endeksi Düştü

28.05.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs ayında Alman kimya sektöründe hammadde sıkıntıları ve artan fiyatlar güven endeksini azalttı.

Alman kimya sektöründe iş ortamı güveni, mayıs ayında hammadde sıkıntıları, artan fiyatlar ve zayıf ihracat beklentilerinin etkisiyle geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo Enstitüsü), mayıs ayına ilişkin kimya sektörü iş ortamı güven endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisan ayında eksi 28,6 puan olan endeks, mayısta 1,6 puan azalarak eksi 30,2 puana geriledi. Kimya üreticilerinin mevcut durum değerlendirme endeksi eksi 25,8 puandan eksi 17,5 puana yükselerek toparlanma gösterse de gelecek dönem beklenti endeksi eksi 31,3 puandan eksi 42 puana düştü.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wolf, "Şirketler mevcut iş hacmindeki canlılığı geçici bir durum olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksamaların bazı kimyasal ürünlere olan talebi kısa vadede artırdığını aktaran Wolf, bu durumun sektöre geçici bir rahatlama sağladığını ancak kronik yapısal sorunların henüz çözülmediğini belirtti.

Ham madde krizine bağlı olarak kimyasal ürün fiyatlarında keskin artışlar kaydedildi. Aylık fiyat gelişim endeksi nisan ayındaki 32,5 puan seviyesinden mayısta 47,5 puana yükseldi. Sektördeki şirketlerin çoğunluğu, fiyatlardaki yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyor.

Talepteki geçici artışa rağmen Alman kimya üreticileri üretimi azaltmayı ve istihdamda küçülmeye gitmeyi planlıyor. Sektörün ihracat beklenti endeksi de nisan ayındaki eksi 2 puan seviyesinden mayısta eksi 15,7 puana düştü.

Alman kimya sektörü, ülkede istihdamın yüzde 3'ünü sağlarken, gelir açısından da en büyük sanayi sektörü konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman Kimya Sektöründe Güven Endeksi Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu

13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 14:30:55. #7.13#
SON DAKİKA: Alman Kimya Sektöründe Güven Endeksi Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.