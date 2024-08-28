Alman Şirketlerine Yönelik Siber Saldırılar 267 Milyar Avro Zarara Yol Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Alman Şirketlerine Yönelik Siber Saldırılar 267 Milyar Avro Zarara Yol Açtı

Almanya'nın bilgi, iletişim ve yeni medya sektörlerinin çatı kuruluşu BITKOM'un yaptığı ankete göre, son 12 ayda Alman şirketlerine yönelik siber saldırılar 267 milyar avroluk zarara neden oldu. Siber tehdit durumunun kötüleştiği belirtilirken, şirketlerin koruyucu önlemlerini artırması gerektiği vurgulandı.

28.08.2024 16:20
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Alman şirketlerine yönelik siber saldırıların son 12 ayda yaklaşık 267 milyar avroluk zarara yol açtığı bildirildi.

Almanya'nın bilgi, iletişim ve yeni medya sektörlerinin çatı kuruluşu BITKOM'un 1000 şirket ile yaptığı "siber saldırılar" anketinin sonuçları açıklandı.

Başkent Berlin'de anket sonuçlarını açıklayan BITKOM Başkanı Ralf Wintergerst, Alman ekonomisi için siber tehdit durumunun kötüleştiğini belirterek, şirketlerin koruyucu önlemlerini daha da artırması gerektiğini söyledi.

Wintergerst, Alman şirketlerin yüzde 81'inin yakın zamanda veri hırsızlığı, casusluk veya sabotajdan etkilendiğini, bu oranın 2023'te yüzde 72 olduğunu belirtti.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Sinan Selen de hemen hemen her şirketin siber saldırılardan etkilendiğini belirterek, "Uluslararası çatışmalar ve sistemik rekabetler jeopolitik alanda olduğu gibi siber alanda da güvenlik durumunu şekillendirmektedir. Blokların oluşumuna doğru bir ilerleme siyasi ve operasyonel tutumlara yansımaktadır." ifadesini kullandı.

Djjital ve analog saldırılar arasında daha da yakın bir bağlantı gördüklerini aktaran Selen, "Saldırganlar, kişiye özel sosyal mühendislik yoluyla klasik casusluk faaliyetlerine kapı açma amacını güdüyor. Aynı zamanda dijital ve fiziksel sabotaj tehdidi de büyümeye devam ediyor. Operasyonel süreçlere ve tesislere yönelik sabotajlar da dahil olmak üzere analog saldırılardaki keskin artıştan endişe duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BITKOM'un anketine göre, siber saldırıların Alman şirketlerine toplam zararı son 12 ayda bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 266,6 milyar avroya ulaştı.

Siber saldırıya uğrayan şirketlerin yüzde 70'i saldırıyı organize suçla ilişkilendirirken, şirketlerin yüzde 45'i en az bir saldırının Çin merkezli olduğunu belirtti. Alman şirketlerine siber saldırılarda Rusya yüzde 39 ile ikinci sırada yer aldı.

Her üç şirketten yaklaşık ikisinin, varlıklarını siber saldırıların tehdidi altında gördüğü ankette ortaya konuldu.

Giderek karmaşıklaşan tedarik zincirleri internet korsanları için bir geçit oluştururken, Alman şirketlerin sadece yüzde 37'sinin tedarik zincirindeki güvenlik olaylarına müdahale etmek için bir acil durum planı olması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Alman Şirketlerine Yönelik Siber Saldırılar 267 Milyar Avro Zarara Yol Açtı - Son Dakika

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