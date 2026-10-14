Almanya, 13 yaş altına sosyal medya yasağı ve 13-18'e günlük 1 saat sınırı getirecek - Son Dakika
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Almanya, 13 yaş altına sosyal medya yasağı ve 13-18'e günlük 1 saat sınırı getirecek

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Almanya, AB'de ortak mevzuat yürürlüğe girene kadar 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirecek strateji belgesini onayladı. TikTok, Snapchat ve Instagram'a 13 yaş altının erişimi engellenecek; 13-18 yaş arası gençler ebeveyn denetimli hesapla günde 1 saat kullanabilecek.

Almanya'da hükümet, Avrupa Birliği (AB) genelinde ortak bir mevzuat yürürlüğe girene kadar 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayacak geçici ulusal kuralları içeren strateji belgesini onayladı.

Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun çocuklara sosyal medya yasağına ilişkin ana ilkeleri kabul ettiği belirtildi.

Kabul edilen ilkeler henüz somut bir kanun teklifi olmayıp, hükümetin bu konudaki resmi niyet beyanı niteliğini taşıyor.

Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien tarafından sunulan strateji belgesi, "Dijital Dünyada Çocuk ve Gençlerin Korunması" uzman komisyonunun 56 maddelik tavsiye kararlarına dayanıyor.

Belirlenen yol haritasına göre TikTok, Snapchat ve Instagram gibi platformlara 13 yaş altındaki çocukların erişimi engellenecek. Planlanan geçici düzenlemeyle 13 yaş altındaki çocukların sosyal ağları kullanması genel olarak yasaklanacak; sadece pedagojik açıdan uygunluğu kanıtlanmış içerikler bu yasağın dışında tutulacak.

Gençler için "mini hesap" dönemi başlayacak

13 ile 18 yaş arasındakiler için ise kademeli kısıtlamalar devreye alınacak.

Avrupa Komisyonunun eylül ayında sunduğu "EU Kids Act" (AB Çocuk Yasası) planlarıyla uyumlu olan bu modele göre, 13 yaş ile 18 yaş arasındaki gençler ancak ebeveynleri tarafından kurulan ve denetlenen "mini hesaplar" aracılığıyla sosyal medyaya erişebilecek. Bu hesapların fonksiyonları kısıtlı olacak ve günlük kullanım süresi bir saat ile sınırlandırılacak.

Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijital dünyada çocukların korunması, güçlendirilmesi ve katılımı için gerekli temelleri attıklarını vurgulayarak, "İnternet gençlerin günlük hayatının bir parçası, amacımız onları dijital dünyadan dışlamak değil, siber zorbalık ve aralıksız kaydırma gibi risklere karşı dirençli hale getirmektir. Platform operatörlerini kararlılıkla sorumlu tutuyoruz ve ebeveynleri güçlendiriyoruz. Çocukları büyütenler anne babalardır, bu görevi şirketlerin algoritmalarına bırakamayız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin AB genelindeki ortak asgari yaş sınırı teklifi üzerinde uzlaşmasının uzun zaman alabileceğini öngören Almanya, bu geçici ulusal adımla süreci hızlandırmayı amaçlıyor.

Kısıtlamaların tam olarak hangi tarihte yürürlüğe gireceği ise yasa tasarısının netleşmesinin ardından belli olacak.

Kaynak: AA
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