Almanya, ABD'den Gümrük Politikaları Hakkında Netlik Bekliyor

23.02.2026 17:14
Alman hükümeti, Başbakan Merz'in ziyareti öncesinde ABD'nin yeni gümrük tarifsine dair netlik talep etti.

Alman hükümeti, Başbakan Friedrich Merz'in gelecek hafta ABD'ye yapacağı ziyaret öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği yeni gümrük politikalarına ilişkin Washington'dan "ivedilikle" netlik talep etti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Yüksek Mahkemesinin gümrük tarifelerine ilişkin iptal kararı ve ardından Trump'ın ilan ettiği yeni vergi oranları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kornelius, Başbakan Merz'in gelecek hafta ABD'ye gerçekleştireceği resmi ziyaretin, Washington'ın yeni gümrük tarifesi hamlesi nedeniyle oldukça kritik bir döneme rastladığını söyledi.

Alman hükümetinin öncelikle yeni tarifelerin teknik ayrıntılarını ve yürürlükteki vergiler üzerindeki geriye dönük etkilerini analiz ettiğini belirten Kornelius, konuya ilişkin Washington'dan ivedilikle açıklama beklendiğini vurguladı.

Kornelius, Alman hükümetinin ABD'deki yargı kararını titizlikle incelediğini dile getirerek, "gerçek sonuçlar ve kapsam tam olarak öngörülebilir hale gelmeden" herhangi bir adım atılmaması gerektiğini söyledi.

Berlin yönetiminin Avrupalı ortaklarıyla yoğun bir eş güdüm içinde olduğunun altını çizen Kornelius, "Öncelikle hangi gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacağımızı bilmek istiyoruz. Şu an için kararın kesin sonuçları belirsizliğini koruyor." dedi.

Kornelius, Alman iş dünyası için en önemli unsurun "öngörülebilirlik" olduğunu hatırlatarak, ABD tarafının da istikrarlı ticari ilişkilere ihtiyaç duyması gerektiğini kaydetti.

Bu arada, ABD Yüksek Mahkemesinin önceki gümrük politikalarını hukuka aykırı bulmasının ardından Trump, önce yüzde 10 olarak açıkladığı küresel ithalat vergisini yüzde 15 seviyesine yükselttiğini duyurmuştu.

AB-ABD ticaret anlaşması yarın oylanacaktı

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri Temmuz 2025'te İskoçya'daki Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Turnberry Anlaşması olarak adlandırılan AB-ABD ticaret anlaşmasını yarın oylaması bekleniyordu.

Ancak son gelişmeler sonrasında, AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange'nin teklifi ile AP üyelerinin oylamayı erteleme kararı almaları bekleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya, ABD'den Gümrük Politikaları Hakkında Netlik Bekliyor - Son Dakika

17:30
