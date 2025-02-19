Almanya'da Akaryakıt Fiyatları Hızla Dalgalanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Akaryakıt Fiyatları Hızla Dalgalanıyor

Federal Kartel Dairesi, akaryakıt fiyatlarındaki sık değişimlerin tüketiciyi zor durumda bıraktığını bildirdi.

19.02.2025 18:17
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Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt), her geçen gün daha hızlı dalgalanan akaryakıt fiyatlarının Alman tüketicilerin araç depolarını ucuza doldurmalarını zorlaştırdığını bildirdi.

Almanya'da Federal Kartel Dairesi, petrol rafinerileri ve akaryakıt toptancılarına yönelik sektör soruşturmasına ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının yol açtığı "enerji krizi"ni takiben 2022'de başlatılan soruşturmada rafineri fiyatlandırması, yakıt ithalatı, tedarik zincirleri ve piyasa davranışları mercek altına alındı.

Ülkede petrol piyasasında rekabet sorunlarının olduğuna yer verilen raporda, özellikle fiyat kotasyonlarıyla ilgili potansiyel rekabet risklerine işaret edildi.

Raporda, "Araştırmalar, Almanya'da madeni yağ sektöründe işlevsel rekabet koşullarının zor olduğunu bir kez daha göstermiştir." denildi.

Federal Kartel Dairesinin raporunda, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat değişikliklerinin artan sıklığına ilişkin ek endişeler ifade edilerek, bu istasyonlarda bir gün içinde ortalama 18 fiyat değişikliği olduğu belirtildi. Raporda 10 yıl önce bu sayının sadece 4 ya da 5 olduğu aktarıldı.

Fiyatlarda sık sık yapılan değişikliklerin sonuçlarına ilişkin daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtilen raporda, fiyatın günde sadece bir kez değiştirilebildiği ya da günde sadece bir kez artırılıp birkaç kez düşürülebildiği bir sistem önerildi.

Federal Kartel Dairesinin raporunda, petrol piyasasında bazı fiyat kotasyonlarının sınırlı verilerden elde edildiğine ve raporlama sürecini kontrol eden az sayıda piyasa katılımcısının bulunduğuna yer verilerek, bunun da fiyat manipülasyonuna yol açabileceği vurgulandı.

Raporda, değer zincirinin çeşitli aşamalarındaki fiyat kotasyonlarının fiyat belirlemede önemli bir rol oynadığına işaret edilerek, "Araştırmalara göre, bireysel fiyat kotasyonlarını rekabete aykırı bir şekilde etkilemek için teşvikler ve fırsatlar var." ifadesine yer verildi.

Federal Kartel Dairesi, raporda, söz konusu endişeleri gidermek amacıyla ülkenin petrol piyasasında, fiyat teklifleri şeffaflığının sağlanması ve manipülasyonun önlenmesi için daha güçlü yasal düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Rekabetin sürdürülmesinde zorluklar var

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da madeni yağ sektöründe işlevsel rekabetin sürdürülmesindeki zorluklara dikkati çekerek, ham petrol alımında yüksek düzeyde ithalat bağımlılığı olduğunu aktardı.

Mundt, "Yasa koyucu, rekabetin önemli ölçüde bozulduğu piyasalarda tedbir almamız için bize yeni bir araç verdi. Yürüttüğümüz soruşturmaya dayanarak, böyle bir bozulmanın meydana gelebileceğine dair işaretler görüyoruz ve özellikle sektörde çok yaygın olan fiyat teklifleriyle ilgili riskleri araştırmak için işlem başlatmamız gerekip gerekmediğini inceleyeceğiz. Akaryakıt istasyonlarındaki sık fiyat değişiklikleri, tüketicilerin Yakıtlar için Piyasa Şeffaflığı Birimimizin verilerini kullanarak fiyatları karşılaştırmalarını ve tasarruf etmek için yakıt alma davranışlarını buna göre ayarlamalarını giderek zorlaştırıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Almanya, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Akaryakıt Fiyatları Hızla Dalgalanıyor - Son Dakika

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