Almanya'da benzin litre fiyatı 2,30 avroyla tüm zamanların zirvesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da benzin litre fiyatı 2,30 avroyla tüm zamanların zirvesinde

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Super E10 tipi benzinin litre fiyatı dün ülke genelinde ortalama 2,30 avroyla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Akaryakıt fiyatlarındaki rekor artış, hükümet içinde petrol şirketlerine yönelik ek kar vergisi tartışmasını da beraberinde getirdi.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel arz endişeleri ve rafineri kapasitelerindeki sıkışma, Almanya'da akaryakıt fiyatlarını art arda yeni zirvelere taşıyor.

Almanya Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından açıklanan son verilere göre, ülkede en yaygın kullanılan Super E10 tipi benzinin litre fiyatı dün ülke genelinde ortalama 2,30 avroya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Pazartesi gününe kıyasla 1,4 sent artan benzin fiyatları, art arda dördüncü günde de tarihi rekor serisinin sürdürdü.

Dizel fiyatları rekor seviyeye yaklaştı

Motorin (dizel) fiyatlarındaki yükseliş trendi de hız kesmedi. Litre fiyatı bir önceki güne göre 1 sent artarak 2,422 avroya ulaşan dizel, nisan ayındaki 2,447 avroluk tarihi rekor seviyesine yaklaşıyor.

Her iki yakıt türünde de ağustos sonundan bu yana kaydedilen sert yükseliş dikkati çekiyor. Analistler, dizelin normal şartlarda daha düşük vergilendirilmesine rağmen kriz dönemlerine karşı daha hassas olması nedeniyle benzinden daha pahalı satılmaya devam ettiğini vurguluyor.

Son olarak Suudi Arabistan'daki kritik bir boru hattına düzenlenen dron saldırıları ve Basra Körfezi'ndeki jeopolitik gerilimler, petrol piyasalarındaki belirsizliği tırmandırarak Almanya'daki pompa fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı canlı tutuyor.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların ilk gününden önceki son dönemle kıyaslandığında, Almanya'da Super E10 benzinin litre fiyatı tam 52 sent, dizel ise yaklaşık 68 sent daha ucuzdu. Bu durum, 50 litrelik yakıt deposunun benzinde 26 avro, dizelde ise 34 avro daha pahalıya dolması anlamına geliyor.

Ek vergi AB masasına taşınıyor

Akaryakıt fiyatlarının rekor kırması, Berlin'de hükümet ortakları arasında ciddi tartışmayı da beraberinde getirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tüketicileri rahatlatmak adına olası vergi indirimleri üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ancak Merz petrol şirketlerine yönelik bir "ek kar vergisi" getirilmesi ihtimalini kesin dille reddetti.

Buna karşılık, hükümetin diğer kanadı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise elde edilen olağanüstü şirket karlarının doğrudan vatandaşlara destek olarak aktarılması için ek kar vergisinde ısrar ediyor. Bu doğrultuda Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil'ın, petrol şirketlerine yönelik ek kar vergisi konusunu cuma günü Avrupa Birliği düzeyinde gerçekleştirilecek gayriresmi Ekonomi ve Maliye Bakanları zirvesinde gündeme getirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Hükümet, Almanya, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da benzin litre fiyatı 2,30 avroyla tüm zamanların zirvesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı

13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:29:04. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da benzin litre fiyatı 2,30 avroyla tüm zamanların zirvesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement