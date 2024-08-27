Almanya'da bütçe açığı vergi gelirleri sayesinde azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Almanya'da bütçe açığı vergi gelirleri sayesinde azaldı

Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, artan faiz maliyetlerine karşın yüksek vergi gelirleri nedeniyle Ocak-Haziran 2024 döneminde yıllık 1,3 milyar avro azalarak 38,1 milyar avroya geriledi.

27.08.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, artan faiz maliyetlerine karşın yüksek vergi gelirleri nedeniyle Ocak-Haziran 2024 döneminde yıllık 1,3 milyar avro azalarak 38,1 milyar avroya geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkenin kamu gelirleri, yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 artarak 973,5 milyar avro, giderleri de yüzde 4,4 yükselişle 1 trilyon 11,6 milyar avro oldu.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, söz konusu dönemde 38,1 milyar avro olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran 2023'e göre federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı 1,3 milyar avro azaldı. Yılın ocak-haziran dönemindeki 38,1 milyar avroluk bütçe açığı GSYH'nin yüzde 1,8'ine denk geldi.

Ülkede, federal hükümet 24,6 milyar avro ile yılın ilk yarısında kamu finansman açığının en büyük payını oluşturmaya devam etti.

Ekonomik büyümede zayıflığa rağmen, ülkede vergi gelirleri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da bütçe açığı vergi gelirleri sayesinde azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Bakanlıktan geri adım Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 15:09:14. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da bütçe açığı vergi gelirleri sayesinde azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement