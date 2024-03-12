Almanya'da Enflasyon Şubatta Düşmeye Devam Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Enflasyon Şubatta Düşmeye Devam Etti

Almanya'da enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle enflasyon şubatta düşmeye devam etti. Yıllık enflasyon oranı yüzde 2,5'e gerileyerek Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. Gıda fiyatlarındaki artış yavaşlarken, enerji fiyatları ise düştü. Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşları, bu yıl enflasyonun ortalama yüzde 2,3 olmasını ve 2025'te yüzde 1,6'ya gerilemesini bekliyor.

12.03.2024 11:46  Güncelleme: 11:49
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Almanya'da enflasyonda kaydedilen düşüş, enerji fiyatlarındaki gerilemenin desteğiyle şubatta da devam etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ocakta yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentilere paralel olarak yüzde 2,5'e geriledi. 28 Şubat'ta açıklanan öncü veriler böylece teyit edilmiş oldu.

Yüzde 2,5 ile yıllık enflasyon Haziran 2021'den sonraki en düşük seviyeye indi. Haziran 2021'de yıllık enflasyon yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 arttı ve yine nihai veriler öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldi.

Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, şubatta yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 0,9 arttı, enerji fiyatları ise yüzde 2,4 düştü.

Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon şubatta yüzde 3,1 olarak hesaplandı.

Destatis Başkanı Ruth Brand, verileri değerlendirirken, "Almanya'da enflasyon şubatta yavaşlamaya devam etti. Enerji ürünlerinin fiyatları gevşemeye devam ediyor. Gıda fiyatlarındaki artış belirgin bir şekilde yavaşladı ve iki yıldan uzun bir süredir ilk kez yıllık enflasyon oranının altında seyrediyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü, ülkede geçen yıl yüzde 5,9 ve şubatta yüzde 2,5 olan enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,3 olmasını, 2025'te de yüzde 1,6'ya gerilemesini bekliyor.

Kaynak: AA

Almanya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Enflasyon Şubatta Düşmeye Devam Etti - Son Dakika

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