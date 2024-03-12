Almanya'da enflasyonda kaydedilen düşüş, enerji fiyatlarındaki gerilemenin desteğiyle şubatta da devam etti.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı nihai verilerini açıkladı.
Buna göre, Almanya'da ocakta yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentilere paralel olarak yüzde 2,5'e geriledi. 28 Şubat'ta açıklanan öncü veriler böylece teyit edilmiş oldu.
Yüzde 2,5 ile yıllık enflasyon Haziran 2021'den sonraki en düşük seviyeye indi. Haziran 2021'de yıllık enflasyon yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçmişti.
Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 arttı ve yine nihai veriler öncü verileri teyit etti.
AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldi.
Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, şubatta yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 0,9 arttı, enerji fiyatları ise yüzde 2,4 düştü.
Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon şubatta yüzde 3,1 olarak hesaplandı.
Destatis Başkanı Ruth Brand, verileri değerlendirirken, "Almanya'da enflasyon şubatta yavaşlamaya devam etti. Enerji ürünlerinin fiyatları gevşemeye devam ediyor. Gıda fiyatlarındaki artış belirgin bir şekilde yavaşladı ve iki yıldan uzun bir süredir ilk kez yıllık enflasyon oranının altında seyrediyor." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü, ülkede geçen yıl yüzde 5,9 ve şubatta yüzde 2,5 olan enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,3 olmasını, 2025'te de yüzde 1,6'ya gerilemesini bekliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Almanya'da Enflasyon Şubatta Düşmeye Devam Etti - Son Dakika
Türkiye'nin hububat ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Kilis'te, Ramazan ayında da üretim ve bakım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan hububat tarlalarında yüksek rekolte beklenirken, çiftçiler hem oruç tutuyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kurak geçen geçen seneye göre bol yağışlarla başlayan sezonda çiftçilerin tek umudu bahar yağmurları oldu. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, çiftçilerin septorya yaprak leke hastalığına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Sınırın sıfır noktasında çalışan çiftçiler, düşen roketlere rağmen hiç durmadan üretim yapmaya devam ediyor.
Karadeniz'de boyu 22 santime kadar büyüyen ve ağları yırtması ile balıkçıların korkulu rüyası olan 'mavi yengeçler' sıkça görülmeye başlandı. Büyük kıskaçları ile ağları delen ve balıkların kaçmasına neden olan mavi yengeçler, balıkçıları ekonomik açıdan zarara uğratıyor. Balık satıcıları ve balıkçılar, son dönemde Karadeniz'de mavi yengeçlerin artışını endişeyle karşılıyor.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kademe Amirliği'ni ziyaret ederek, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. İşçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, personeliyle ara ödemeler yapacağını söyledi.
Deprem bölgelerinde çalışan depremzedeler, Toplum Yararına Programı'ndan yararlanarak geçici süreyle istihdam ediliyor. Ancak çalışma sürelerinin dolmasıyla işsiz kalma endişesi yaşıyorlar. Ankara'ya gelerek seslerini duyurmaya çalışan depremzedeler, düzenli bir iş olanağı talep ediyor.
CHP'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Molu, Kocasinan ilçesinde esnafı ziyaret etti. Molu, esnafın zor günler yaşadığını ve kaderlerine terk edilemeyeceklerini belirtti. Esnafın mahalle kültürünün yaşatılması ve sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
Kahramanmaraş'ta 50 yıldır mutfak eşyası tamiratı yapan esnaf, sıfır eşyaların fiyatları artınca tamir işlerinde yoğunluk olduğunu belirtti. Tencere, tava ve çaydanlıkların fahiş fiyatları nedeniyle vatandaşlar tamir ettirme yoluna gidiyor. Depremden sonra da tamiratlarda azalma olmadığı, aksine yoğunluğun arttığı ifade edildi.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, Mera Islahı ve Amenajman Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen devlet destekli 2 ton korunga tohumu, 20 çiftçiye dağıtıldı. Dağıtım törenine Kaymakam Hakan Kara ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ersin Keser de katıldı. Dağıtılan tohumların yakın bir zamanda ekiminin yapılacağı belirtildi.
Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'teki organize sanayi bölgelerine (OSB) yatırım yapmak isteyen girişimciler yer tahsisi için sırada bekliyor. Bölgenin genç nüfusu, Orta Doğu pazarına ulaşım kolaylığı, verimli toprakları ve turizm potansiyeli yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi. OSB'lere olan ilgi her geçen gün artıyor ve yeni OSB'ler kuruluyor.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Orman İşletme Müdür ve Orman İşletme Şefleri ile bir araya gelerek 2023 ve 2024 yılları program ve gerçekleşmeleri hakkında bilgi aldı. Toplantılara Bölge Müdürü Erdal Dingil'in yanı sıra diğer yetkililer de katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?