Alman iş dünyasının ekonomiye güveni enerji krizinin etkisiyle eylülde düştü - Son Dakika
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Alman iş dünyasının ekonomiye güveni enerji krizinin etkisiyle eylülde düştü

26.09.2022 13:30
Alman iş dünyasının ekonomiye güveni enerji krizinin etkisiyle eylülde düştü

Almanya'da geçen ay 88,6 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, enerji krizinin etkisiyle eylülde 84,3 puana gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Almanya'da geçen ay 88,6 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, enerji krizinin etkisiyle eylülde 84,3 puana gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, revize olarak ağustosta 88,6 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, Rusya- Ukrayna savaşı, enflasyon ve enerji arz dar boğazları ile bu ay 84,3 puana gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi. Piyasa beklentisi endeksin 87 puana inmesi yönündeydi.

Eylülde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 80,5'den 75,2 puana, Mevcut Durum Endeksi de 97,5'den 94,5 puana geriledi.

Ifo anketinde, görünümün bütün sektörlerde kötü olduğu, inşaat sektörünün geleceğine yönelik beklentilerde ise daha fazla kötüleşme görüldüğü belirtildi.

"Gelecek aylara ilişkin karamsarlık giderek arttı"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İş Ortamı Güven Endeksi, eylülde 88,6 puandan 84,3 puana düştü. Düşüş, ekonominin dört sektörünü de etkiliyor. Şirketler mevcut durumu açıkça daha kötü olarak değerlendirdi. Gelecek aylara ilişkin karamsarlık giderek arttı. Perakende sektöründe beklentiler rekor düşük seviyeye geriledi. Alman ekonomisi resesyona giriyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomistlere göre, Alman ekonomisi, enerji krizi nedeniyle gelecek aylar için bazı zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimi birçok şirket için karsız hale getirmeye neden oluyor.

Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 19 Eylül'de ekonomiye ilişkin yayımladığı raporda, enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini belirtmişti.

Öte yandan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,7 daralacağı tahmininde bulundu.

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Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman iş dünyasının ekonomiye güveni enerji krizinin etkisiyle eylülde düştü - Son Dakika

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