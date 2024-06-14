Almanya'da İflas Eden Şirket Sayısı Yüzde 26,5 Arttı

Ekonomi

Almanya'da iflas eden şirket sayısı, yüksek enerji fiyatları ve artan kredi faiz oranları nedeniyle bu yılın ocak-mart döneminde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 26,5 artarak 5 bin 209 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın ocak-mart dönemine ve mayıs ayına ilişkin iflas başvurusu verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yılın ilk çeyreğinde 5 bin 209 işletme iflasını açıkladı. İflaslar, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 arttı.

Söz konusu dönemde ülkede her 10 bin şirketin 15,2'si iflasını duyurdu. Yılın ilk çeyreğinde en çok iflas, her 10 bin şirkette 29,6 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu 10 bin şirkette 23,5 vaka ile geçici inşaat sektörü takip etti.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise ilk çeyrekte 11,3 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2023'ün ocak-mart döneminde yaklaşık 6,7 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 17 bin 478 borçlu da ocak-mart döneminde kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 arttı.

Mayısta iflas başvuruları yüzde 25,9 arttı

Destatis verilerine göre, mayıs ayındaki iflas başvuruları da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,9 arttı.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken Çin başta olmak üzere, birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Uzmanlar, Almanya'daki kurumsal iflasların sayısının bu yıl yaklaşık 20 bine yükselmesini bekliyor.