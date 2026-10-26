Almanya'da Ifo endeksi 90,2 puana çıkarken imalat sanayisi 3 yıl sonra pozitife döndü - Son Dakika
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Almanya'da Ifo endeksi 90,2 puana çıkarken imalat sanayisi 3 yıl sonra pozitife döndü

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Ifo'nun ekim verisine göre Almanya'da iş iklimi endeksi 90,2 puana yükselerek son 3 yılın zirvesini yeniledi ve art arda altıncı ay arttı. Mevcut durum endeksi 88,5'e gerilerken beklentiler 91,6'ya çıktı; imalat sanayisinde iş iklimi 3 yıl sonra ilk kez pozitife döndü.

Almanya'da ekonomik toparlanma sinyalleri, yüksek enerji maliyetleri ve faiz oranlarının baskısına rağmen şirket yöneticilerinin geleceğe yönelik beklentilerini güçlendirmeye devam ediyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde 89,9 puan olan endeks, ekimde piyasa beklentisi olan 90 puanın üzerinde gerçekleşerek 90,2 puana ulaştı ve son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Böylece endeks, artış trendini altıncı aya taşıdı.

Aynı dönemde şirketlerin mevcut faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti ölçen Mevcut Durum Endeksi 89,5 puandan 88,5 puana inerken geleceğe yönelik karamsarlığın azaldığına işaret eden Beklentiler Endeksi 90,4 puandan 91,6 puana yükselerek 2025'in başından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Sanayide 3 yıl sonra ilk kez pozitife dönüş

Sektörel bazda incelendiğinde, iş dünyasındaki toparlanmanın lokomotifi imalat sanayisi oldu. İmalat sektöründe iş iklimi endeksi ekimde keskin bir artış gösterdi. Şirketlerin hem mevcut durum değerlendirmeleri hem de geleceğe yönelik öngörüleri önemli ölçüde iyileşirken her iki gösterge de 3 yılı aşkın süredir ilk kez pozitif seviyeye ulaştı. Yeni siparişlerdeki artışa paralel olarak sanayi şirketlerinin üretim hacmini artırmayı planladığı kaydedildi.

İnşaat alanında da iş iklimi endeksinde yükseliş görüldü. İnşaat firmalarının mevcut iş hacimlerinden belirgin şekilde memnun olduğu, gelecek döneme ilişkin beklentilerinin de bir miktar arttığı bildirildi.

Ticaret sektöründe ise yatay bir seyir izlendi. Toptan ticaret, perakende sektörüne kıyasla daha güçlü bir performans sergilerken tüccarların mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri kötüleşti, gelecek döneme yönelik beklentileri ise bir miktar toparlandı. Hizmetler sektöründe iş iklimi eylül ayına kıyasla ivme kaybetti. Hizmet şirketleri mevcut operasyonel faaliyetlerinden daha az memnun kalırken bilişim teknolojileri hizmetleri sunan firmaların pozitif ayrışması dikkati çekti.

Kamu harcamaları büyümeyi destekliyor

Analistler, Almanya genelindeki ekonomik toparlanmanın arkasındaki ana itici gücün altyapı ve savunma sanayisine yönelik artan kamu harcamaları olduğunu belirtiyor.

Ekonomi enstitülerinin birçoğu, ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,3'e yükseltti.

Alman hükümeti de daha önce yüzde 0,5 olarak açıkladığı bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini, yayımladığı sonbahar dönemi tahminleri raporunda yüzde 1,3'e çıkardı.

Verileri değerlendiren Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Almanya'da iş dünyasının güveni iyileşti. Şirketler mevcut durumlarını biraz daha kötü değerlendirse de daha iyimser beklentiler sayesinde ekonomik toparlanma ediyor." ifadesini kullandı.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de yayımladığı analizde, Ifo endeksindeki artışın Alman ekonomisindeki direncin sürdüğünü gösterdiğini belirterek ülkenin 2022'den bu yana en iyi yıllık büyüme performansına doğru ilerlediğini vurguladı.

Mevcut Durum Endeksi'ndeki hafif düşüşün, yükselen enerji fiyatları ve faiz oranlarının ekonomi üzerindeki ilk olumsuz etkilerine işaret ettiğini belirten Brzeski, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orta Doğu'daki savaş, ABD ara seçimleri sonrası tırmanma potansiyeli taşıyan riskler, yüksek seyreden petrol fiyatları ve kış döneminde kapıda olan doğal gaz şoku gibi kısa vadeli tehditler masada kalmaya devam ediyor. Ayrıca nehirlerdeki su seviyesinin düşmesi lojistik zincirlerini tehdit ederken, yüksek faizler de konut piyasasını baskılıyor. Yapısal reformların eyalet seçimleri sonrası duraksaması ve bürokrasi, vergi yükü, yenilikçilik gibi alanlarda daha cesur adımların atılamaması uzun vadeli rekabet gücü önünde risk oluşturuyor. Yine de Alman ekonomisi tüm bu kısa vadeli risklere meydan okuyarak beklenmedik bir direnç ve döngüsel bir toparlanma sergiliyor."

Kaynak: AA
EkonomiAlmanyaDünyaSon Dakika

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