Almanya'da İş Dünyasının Ekonomiye Güveni Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da İş Dünyasının Ekonomiye Güveni Azaldı

Almanya\'da İş Dünyasının Ekonomiye Güveni Azaldı

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni haziranda beklentilerin aksine azaldı. Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle 88,6 puana geriledi. İmalat ve ticaret sektörlerinde geleceğe yönelik beklentilerde kötüleşme görüldüğü belirtilirken, Alman ekonomisinin durgunluğun üstesinden gelmekte zorlandığı ifade edildi.

24.06.2024 14:30
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Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni haziranda 88,6 puana gerileyerek beklentilerin aksine azaldı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı haziran ayı Almanya İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mayısta 89,3 değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle haziranda 88,6 puana indi. Piyasa beklentisi endeksin 89,7 puana yükseleceği yönündeydi.

Ifo Beklentiler Endeksi 90,3 puandan 89 puana düşerken, Mevcut Durum Endeksi de 88,3 puanda sabit kaldı.

Ifo anketinde, imalat ve ticaret sektörlerinde geleceğe yönelik beklentilerde kötüleşme görüldüğü belirtildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin performansına ilişkin daha kötümser beklentiler nedeniyle Ifo İş Ortamı Güven Endeksi'nin haziranda gerilediğini belirterek, "Alman ekonomisi durgunluğun üstesinden gelmekte zorlanıyor." ifadesini kullandı.

Fuest, Alman şirketlerin özellikle azalan sipariş birikiminden endişe duyduklarını aktardı.

Ifo, geçen hafta bu yıl için gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahminini, enflasyonun düşmesine bağlı olarak tüketici harcamalarının normalleşmesi nedeniyle yüzde 0,2'den yüzde 0,4'e yükseltmişti.

Alman ekonomisi büyüme de zorlanıyor

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek, teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'da İş Dünyasının Ekonomiye Güveni Azaldı - Son Dakika

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