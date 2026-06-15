Almanya'da İş Gücü Açığı 4,3 Milyon Olacak - Son Dakika
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Almanya'da İş Gücü Açığı 4,3 Milyon Olacak

15.06.2026 17:59
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Almanya'da Baby Boomer kuşağının emekli olmasıyla 2036'da 4,3 milyon iş gücü açığı bekleniyor.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) araştırmasına göre Almanya'da "Baby Boomer" kuşağının emeklilik çağına gelmesiyle birlikte, 2036 yılına kadar iş gücü piyasasında 4,3 milyon kişilik açık yaşanacağı tahmin ediliyor.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), "Baby Boomer Kuşağı Emeklilik Yaşına Geliyor" başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Araştırma, gelecek yıllarda istihdama katılacak genç nüfusun, emekli olacak yaşlı nüfusu karşılamaktan çok uzak olduğunu ve ülkeyi ciddi bir iş gücü kriziyle karşı karşıya bırakacağını ortaya koydu.

IW'nin güncel nüfus öngörülerine göre, yüksek doğum oranına sahip olan Baby Boomer (1946-1964) kuşağının son temsilcilerinin de emeklilik yaşına ulaşacağı 2036 yılına kadar, çalışma çağındaki nüfus yaklaşık 4,3 milyon kişi azalacak.

Bu durum, Alman iş gücü piyasasının daha önce tahmin edilenden çok daha sert darbe alacağını gösterdi. IW, sadece iki yıl önce yaptığı tahminde bu açığı 3 milyon olarak öngörmüştü.

Öngörülerin daha karamsar bir hal almasının temel nedeni ise ülke nüfusunun beklenenden çok daha erken küçülmeye başlaması gösterildi.

Almanya'da 1946-1964 yıllarında doğan ve "Baby Boomer" olarak adlandırılan nüfus yaklaşık 20 milyon kişiyi buluyor.

Bu nüfusun yaklaşık 5 milyonu 67 yaş sınırını aşmış durumda. Geri kalan kısmın ise 2036 yılına kadar kademeli olarak emekli olması bekleniyor. Buna karşılık, her yıl iş gücü piyasasına sadece 800 bin civarında genç çalışan dahil oluyor.

Bu dengesizlik, piyasanın her yıl net yarım milyon potansiyel çalışanı kaybetmesi anlamına geliyor. Sonuç olarak, 2036 yılına gelindiğinde çalışma çağındaki nüfus potansiyeli yüzde 7 azalarak yaklaşık 51 milyona gerileyecek.

Nüfus beklenenden hızlı küçülüyor

IW, 2024 yılındaki raporunda Almanya nüfusunun 2040 yılına kadar artarak 85 milyona ulaşacağını öngörmüştü. Ancak mevcut veriler nüfusun halihazırda küçülme trendine girdiğini gösteriyor.

Ülke nüfusu, uzun yıllar sonra ilk kez 2025 yılında 100 bin kişilik bir düşüş kaydetti.

2040 yılına kadar ise toplam nüfusun 82 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor.

Bu düşüşün arkasındaki ana neden, ölüm oranlarının doğum oranlarını açık ara geride bırakması ve yıllık doğal nüfus açığının son dönemde 350 bine ulaşması olarak gösteriliyor.

Geçmiş yıllarda bu açığı kapatan göç dalgası da son dönemde önemli ölçüde hız kesmiş durumda bulunuyor.

"Refah devletini sürdürmek zorlaşacak"

Gelişmeleri değerlendiren IW istihdam piyasası uzmanı Holger Schafer, Almanya'nın demografik bir değişimin eşiğinde olmadığını, aksine bu sürecin tam ortasında yer aldığını vurguladı.

Schafer, "Sadece birkaç yıl içinde Alman ekonomisi, mevcut refah düzeyini sürdürmek ve sosyal devlet yapısını korumak için ihtiyaç duyduğu iş gücünden yoksun kalacak." uyarısında bulundu.

Söz konusu krizin aşılması için iki temel çözüm mekanizmasına dikkati çeken Schafer, "Bu süreçte atılması gereken adımların ilki, mevcut nüfusun istihdamda daha uzun süre kalmasını teşvik etmek; ikincisi ise yurt dışından nitelikli iş gücü teminini kolaylaştıracak yasal ve bürokratik reformları hızla hayata geçirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İş Gücü Açığı 4,3 Milyon Olacak - Son Dakika

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