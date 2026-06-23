Almanya'da İş Gücü Kaybı Alarm Veriyor

Almanya'da "Baby Boomer" (1946-1964) kuşağının emekliye ayrılmasıyla ülke iş gücü piyasasının 2040'a kadar mevcut çalışan varlığının yaklaşık yüzde 30'unu kaybedeceği bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) 2025 yılı mikro sayım öncü sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2040 yılına kadar iş gücü piyasasındaki yaklaşık 13,3 milyon kişi yasal emeklilik yaşı olan 67'yi aşmış olacak. Bu sayı, geçen yıl aktif olan toplam iş gücü arzının yüzde 30'una tekabül ediyor.

Genç yaş gruplarının, "Baby Boomer" neslinin yerini sayısal olarak doldurabilecek düzeyde olmadığına, ülkedeki kronik iş gücü açığı riskine işaret ediliyor.

Yaşlı nüfusun istihdama katılımı artıyor

İş gücü açığına karşı kısa vadeli bir çözüm olarak yaşlı nüfusun iş gücü piyasasında tutulması tartışılıyor. Veriler, bu eğilimin halihazırda başladığını gösteriyor.

2015 yılında çalışan nüfusun yüzde 20,7'sini 55 yaş ve üzeri kişiler oluştururken, bu oran 2025 yılında yüzde 27'ye yükseldi.

Emeklilik yaşının kademeli olarak 67'ye çıkarılmasının bir sonucu olarak, toplam istihdam içinde 65 yaş ve üzeri çalışanların payı 2015'teki yüzde 2,5 seviyesinden 2025'te yüzde 4,3'e ulaştı.

Emeklilik sisteminde reform baskısı

Öte yandan, iş gücü piyasasındaki söz konusu sert daralma sinyalleri üzerine, Alman Hükümeti'nin Emeklilik Komisyonu hazırladığı reform önerilerini bugün Başbakan Friedrich Merz'e sunacak.

Uzmanlar komisyonunun, kesintisiz erken emeklilik sağlayan "63 yaşında emeklilik" uygulamasının kaldırılmasını, emeklilik yaşının doğrudan yaşam süresi beklentisine endekslenmesini ve zorunlu, sermaye odaklı tamamlayıcı bir emeklilik sisteminin getirilmesini önereceği belirtiliyor.

Hükümet koalisyonunu oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderlerinin, reformun ana hatları üzerinde gelecek ayın başında mutabakata varması bekleniyor.