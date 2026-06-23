Almanya'da İş Gücü Kaybı Alarm Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da İş Gücü Kaybı Alarm Veriyor

23.06.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baby Boomer kuşağının emekliliğiyle Almanya'da 2040'a kadar iş gücünün %30'u kaybolacak.

Almanya'da "Baby Boomer" (1946-1964) kuşağının emekliye ayrılmasıyla ülke iş gücü piyasasının 2040'a kadar mevcut çalışan varlığının yaklaşık yüzde 30'unu kaybedeceği bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) 2025 yılı mikro sayım öncü sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2040 yılına kadar iş gücü piyasasındaki yaklaşık 13,3 milyon kişi yasal emeklilik yaşı olan 67'yi aşmış olacak. Bu sayı, geçen yıl aktif olan toplam iş gücü arzının yüzde 30'una tekabül ediyor.

Genç yaş gruplarının, "Baby Boomer" neslinin yerini sayısal olarak doldurabilecek düzeyde olmadığına, ülkedeki kronik iş gücü açığı riskine işaret ediliyor.

Yaşlı nüfusun istihdama katılımı artıyor

İş gücü açığına karşı kısa vadeli bir çözüm olarak yaşlı nüfusun iş gücü piyasasında tutulması tartışılıyor. Veriler, bu eğilimin halihazırda başladığını gösteriyor.

2015 yılında çalışan nüfusun yüzde 20,7'sini 55 yaş ve üzeri kişiler oluştururken, bu oran 2025 yılında yüzde 27'ye yükseldi.

Emeklilik yaşının kademeli olarak 67'ye çıkarılmasının bir sonucu olarak, toplam istihdam içinde 65 yaş ve üzeri çalışanların payı 2015'teki yüzde 2,5 seviyesinden 2025'te yüzde 4,3'e ulaştı.

Emeklilik sisteminde reform baskısı

Öte yandan, iş gücü piyasasındaki söz konusu sert daralma sinyalleri üzerine, Alman Hükümeti'nin Emeklilik Komisyonu hazırladığı reform önerilerini bugün Başbakan Friedrich Merz'e sunacak.

Uzmanlar komisyonunun, kesintisiz erken emeklilik sağlayan "63 yaşında emeklilik" uygulamasının kaldırılmasını, emeklilik yaşının doğrudan yaşam süresi beklentisine endekslenmesini ve zorunlu, sermaye odaklı tamamlayıcı bir emeklilik sisteminin getirilmesini önereceği belirtiliyor.

Hükümet koalisyonunu oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderlerinin, reformun ana hatları üzerinde gelecek ayın başında mutabakata varması bekleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İş Gücü Kaybı Alarm Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 11:47:49. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da İş Gücü Kaybı Alarm Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.