Almanya'da İş Gücü Piyasalarda Düşüş - Son Dakika
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Almanya'da İş Gücü Piyasalarda Düşüş

26.06.2026 12:44
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Almanya'da demografik değişim iş gücü piyasasını olumsuz etkiliyor, istihdam düşüş gösteriyor.

Almanya'da nüfusun hızla yaşlanması ve demografik değişim, iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini artırmaya devam ediyor.

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB), haziran ayına ilişkin istihdam piyasası barometresi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, enstitünün istihdam piyasası barometresi haziranda bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 99,6 puanda sabit kaldı. Böylece endeks, 100 puanlık nötr eşiğin altında kalmaya devam etti.

Barometrenin istihdam öngörüsünü içeren alt bileşeni, haziranda aylık bazda 0,2 puan azalarak 99,9 puana geriledi ve Kovid-19 salgınından bu yana ilk kez nötr sınırın altına indi.

IAB'nin açıklamasında, "Bu durum, demografik değişimin iş gücü piyasası üzerindeki giderek belirginleşen etkisini yansıtıyor." denildi.

Verilere göre, 2011 yılından bu yana istihdam bileşeni, işsizlik bileşeninin ortalama 3,7 puan üzerinde seyrediyordu. Ancak 2023'ten itibaren iki göstergenin birbirine yakınsadığı ve günümüz itibarıyla neredeyse eşitlendiği aktarıldı.

"Demografik daralma iş gücü piyasasına ulaştı"

IAB Tahminler ve Makroekonomik Analizler Bölüm Başkanı Enzo Weber, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Demografik daralma nihayet iş gücü piyasasına ulaştı; istihdam düşerken işsizlikteki artış ise son buluyor. Yıllardır süren ekonomik zayıflık, jeopolitik çatışmaların ekonomik yansımaları, azalan göç ve daralan iş gücü potansiyeli, istihdam üzerinde çeşitli yönlerden baskı oluşturuyor." dedi.

Avrupa İş Gücü Piyasası Barometresi ise haziran ayında art arda üçüncü ayda da değişim göstermeyerek 100,1 puan seviyesinde kaldı.

Bu değerin gelecek aylarda Avrupa iş gücü piyasalarında büyük bir değişiklik yaşanmayacağına işaret ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İş Gücü Piyasalarda Düşüş - Son Dakika

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