Almanya'da makine mühendisliği siparişleri yüzde 5 düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da makine mühendisliği siparişleri yüzde 5 düştü

Alman Mühendisler Derneği (VDMA), temmuzda makine mühendisliğinde siparişlerin yıllık yüzde 5 düştüğünü bildirdi. Almanya içi siparişlerde yüzde 5, Avro Bölgesi siparişlerinde yüzde 6'lık düşüş görüldü. Mayıs-Temmuz 2024 arası üç aylık dönemde siparişler yüzde 14 azaldı. Alman ekonomisi resesyona girme riskiyle karşı karşıya.

30.08.2024 13:47
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Alman Mühendisler Derneği (VDMA), ülkede temmuzda makine mühendisliğinde siparişlerin yıllık yüzde 5 düştüğünü bildirdi.

Almanya ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretimini temsil eden VDMA, temmuz ayına ilişkin sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede makine mühendisliğinde siparişler reel olarak temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azaldı.

Temmuzda, Almanya içi siparişlerde yüzde 5, Avro Bölgesi siparişlerinde yüzde 6'lık düşüş görüldü. Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişlerde yüzde 4'lük azalış dikkati çekti.

Dalgalanmalara daha az açık olan Mayıs-Temmuz 2024 arası üç aylık dönemde siparişler, önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 14 azaldı.

WDMA'nın açıklamasında, Ekim 2023'ten beri ilk kez temmuzda makine ve tesis mühendisliği sektörünün siparişlerindeki düşüşün bir önceki yıla kıyasla sadece tek rakamlı olduğu belirtilerek, "Bu bir geri· dönüş anlamına gelmiyor. Dünya genelinde yeni yatırımlar için ivme eksikliğ· var." denildi.

VDMA Başekonomisti Ralph Wiechers, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Sektör, hem bir önceki yıla kıyasla hem de zaman içinde siparişlerde bir başka keskin düşüşten kurtuldu. Bununla birlikte, makine ve tesis mühendisliğindeki sipariş durumu genel olarak tatmin edici değil ve yeni siparişler için ilk işaret yok. Genel olarak, ne küresel ekonomide ne de Almanya içinde toparlanmaya dair gerçek bir işaret göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

VDMA, Almanya'nın en büyük ikinci sektörü olan makine mühendisliği 1 milyondan fazla istihdam sağlıyor. Üretiminin yüzde 70'ten fazlası da ihraç ediliyor.

Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Öte yandan, Alman ekonomisi artan faiz oranları ile konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında büyümekte zorluk çekiyor.

Ekonomi, yılın 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası ise üçüncü çeyrekte daha düşük büyüme bekliyor.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü ise üçüncü çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Eğer Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte küçülürse, teknik resesyona girmiş olacak.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilirken, Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Alman hükümeti ise ekonomide bu yıl yüzde 0,3'lük büyüme bekliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'da makine mühendisliği siparişleri yüzde 5 düştü - Son Dakika

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