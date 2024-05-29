Almanya'da reel ücretler 2008'den bu yana en yüksek artışı gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da reel ücretler 2008'den bu yana en yüksek artışı gösterdi

Almanya\'da reel ücretler 2008\'den bu yana en yüksek artışı gösterdi

Almanya'da reel ücretler, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarak 2008'den bu yana en yüksek artışı gösterdi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, nominal ücretlerdeki güçlü artış ve nispeten daha zayıf enflasyon eğilimi, reel ücret artışının ana nedeni olarak belirtildi. Uzmanlar, enflasyonun dizginlenmesiyle satın alma gücündeki iyileşmenin tüketici talebini artırabileceğini ve özel tüketimin ekonomik toparlanmanın önemli bir ayağı haline gelebileceğini vurguladı.

29.05.2024 15:19
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Almanya'da reel ücretler, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarak 2008'den bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), reel ücretlere ilişkin 2024 ilk çeyrek geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ilk çeyrekte reel ücretler, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı. Bu da ücretlere ilişkin kayıtların tutulmaya başlandığı 2008'den beri en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan verilerle ülkede reel ücretlerin art arda dördüncü çeyrekte de yükselişini sürdürdüğü görüldü.

Nominal ücretler de ilk çeyrekte yüzde 6,4 artarak kayıtlara geçen ikinci en yüksek artış oldu.

Destatis, nominal ücretlerdeki güçlü artışın ve nispeten daha zayıf enflasyon eğiliminin, 2024'ün ilk çeyreğinde reel ücret artışının ana nedeni olduğunu belirtti.

İlk çeyrekte ülkede enflasyonun yüzde 2,5 olması, tüketici fiyatlarının işçilerin satın alma gücünü daha az düşürmesine sebep oldu.

Uzmanlar, Almanya'da Kovid-19 ve Ukrayna- Rusya Savaşı sonrası yükselen enflasyonun dizginlenmesiyle satın alma gücündeki iyileşmenin gelecek aylarda tüketici talebini artırabileceğine işaret ederek, bu nedenle özel tüketimin ekonomik toparlanmanın önemli bir ayağı haline gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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