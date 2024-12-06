Almanya'da Sanayi Üretimi Ekimde Düştü

Ekonomi

Almanya'da sanayi üretimi, ekimde enerji üretiminde düşüş ve otomotiv sektöründeki zayıflığın etkisiyle artış beklentilerinin aksine bir önceki aya göre yüzde 1'lik azalış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin ekim ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1 düştü.

Alman şirketleri, sipariş yetersizliğinden şikayetçi olurken, sanayi üretiminin eylülde yüzde 2 gerilemesinin ardından ekimde tekrar düşmesi dikkati çekti. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti ekimde yüzde 1,2 artması yönündeydi.

Geçici verilerde aylık yüzde 2,5 düşüş olarak açıklanan eylül ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 2 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, ekimde bir önceki aya göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,3 düştüğünü ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,4 gerilerken, ara malı üretimi yüzde 0,4 arttı. Tüketim malları üretiminde yüzde 1,1 ve enerji üretiminde yüzde 8,9 azalma görüldü. Zor durumdaki inşaat endüstrisinde üretim durgunlaştı.

Sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,5 azaldı.

Destatis açıklamasında, "Ekim 2024'te sanayideki genel gelişmede, mevsim ve takvim etkisinden arındırıldığında bir önceki aya göre yüzde 8,9 azalan enerji üretimi etkili olmuştur. Otomotiv sektöründe kaydedilen yüzde 1,9'luk üretim düşüşü de olumsuz bir etki oluşturdu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre, kimya endüstrisinin üretimi ekimde yüzde 1,4 ve makine mühendisliğinin üretimi yüzde 1,1 azaldı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman sanayisinin halen gerilmekte olduğu belirtilerek, daha az dalgalı üç aylık karşılaştırmada, üretimin ağustos-ekim döneminde üç ay öncesine göre yüzde 0,4 azaldığı aktarıldı.

Ekimde sanayide yeni siparişlerin bir önceki aya göre yüzde 1,5 daha düşük olduğunun kaydedildiği açıklamada, bunun şu anda Alman endüstrisinde sürdürülebilir bir ekonomik toparlanmayı göstermediği ifade edildi.

"Almanya'da sanayideki çöküşün sonu görünmüyor"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Sanayi üretiminin ekimde bir kez daha düşmesiyle Almanya'da sanayideki çöküşün sonu görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Brzeski, 2024 genelinde Alman sanayi üretiminin neredeyse yüzde 5 azaldığını belirterek. ekimdeki düşüş dördüncü çeyreğe çok zayıf bir başlangıç olduğunu ve Alman ekonomisinde kış resesyonu riskini artırdığını kaydetti.

Alman sanayisinin son birkaç yıldır tüm ekonominin sorunlarının en iyi örneği olduğunu ifade eden Brzeski, "Alman sanayisi konjonktürle ve yapısal rüzgarlar arasında sıkışıp kaldı ve ucuz enerji ve kolay erişilebilir büyük ihracat pazarlarından oluşan geleneksel makro iş modelinin artık işe yaramadığı gerçeğiyle yüzleşti. Bu nedenle, pandeminin başlamasından neredeyse beş yıl sonra, Alman sanayi üretimi hala pandemi öncesi seviyesinin yüzde 10'dan fazla altında." ifadelerini kullandı.

Brzeski, "ABD'deki 'komşunu dilendir' ekonomi politikalarının modern ve potansiyel olarak daha agresif bir versiyonu sadece Alman ihracatına değil, şirketlerin üretimlerini ABD'ye taşımaları halinde Alman yatırımlarına da zarar verebilir. Buna bir de Almanya'nın en önemli ikinci ihracat ortağı Fransa'nın siyasi sıkıntıları eklenince, Alman sanayisinin görünümü -en azından kısa süreli bir konjonktürel toparlanmanın ötesinde- pek de iç açıcı görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer de, "Sanayi üretiminde dördüncü çeyreğe zayıf bir başlangıç ????yapıldı. Alman ekonomisinin yılın kış yarısında en iyi ihtimalle durgunlaşması muhtemel. Bundan sonra bile, özellikle otomobil üreticileri ve tedarikçileri arasındaki derin yapısal kriz nedeniyle güçlü bir toparlanma beklenmiyor." yorumunda bulundu.

Alman ekonomisi

Öte yandan Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Ülke ekonomisi geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Almanya böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 küçülme bekliyor. Almanya, bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.