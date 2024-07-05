Almanya'da Sanayi Üretimi Mayısta Yüzde 2,5 Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Sanayi Üretimi Mayısta Yüzde 2,5 Geriledi

Almanya'da otomotiv sektöründeki düşüşün etkisiyle sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,5 gerileyerek son 2,5 yılın en kötü daralmasını kaydetti. Alman şirketleri sipariş yetersizliğinden şikayet ederken, sanayi üretimi beklentileri karşılayamadı. Verilere göre, enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi yüzde 2,9 azaldı. Özellikle otomotiv sektöründeki üretimde büyük bir düşüş yaşandı. Analistler, Alman imalat sektörünün ana sorununun sipariş eksikliği olduğunu belirtiyor ve Alman ekonomisinin yeniden ivme kaybettiğini ifade ediyor.

05.07.2024 12:01
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Almanya'da sanayi üretimi, otomotiv sektöründeki düşüşün etkisiyle mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,5 gerileyerek, son 2,5 yılın en kötü daralmasını kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin mayıs ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,5 düşerek ekonomistlerin artış tahminlerini karşılayamadı.

Alman şirketleri, sipariş yetersizliğinden şikayetçi olurken, sanayi üretimi martta yüzde 0,4 düşmesinin ardından nisanda yüzde 0,1 artış kaydetmişti. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti mayısta yüzde 0,1 artış yönündeydi.

Böylece, Almanya'da sanayi üretimi mayısta beklenmedik bir şekilde gerileyerek son 2,5 yılın en kötü daralmasını kaydetti.

Veriler, mayısta bir önceki aya göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,9 azaldığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 4 artarken, ara malı üretimi yüzde 2,7 düştü. Tüketim malları üretimi yüzde 0,2 ve enerji üretimi yüzde 2,6 artarken, inşaatta yüzde 3,3 düşüş yaşandı.

Veriler mayısta "çoğu sanayi sektöründe" düşüş eğilimi olduğunu gösterirken, özellikle otomotiv sektöründeki üretim nisanda yüzde 4,5 yükselmesinin ardından mayısta yüzde 5,2 geriledi.

Sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,7 düştü.

"Alman ekonomisi yeniden ivme kaybediyor"

Analistler, Alman imalat sektörünün şu andaki ana sorununun sipariş eksikliği olduğunu, sanayide şimdilik güçlü bir yükselişin ufukta görünmediğini bildirdi.

Almanya'daki ve Avro Bölgesi'ndeki müşterilerin daha az sipariş vermesi nedeniyle Alman sanayisinin yeni işleri de yılın başından bu yana beklenmedik şekilde daraldı.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2024'ün ilk aylarında Alman ekonomisine yönelik artan iyimserliğin tersine döndüğünü hatırlatarak, "Alman sanayisinde hayal kırıklığı devam ediyor. İlk çeyrekteki büyüme ve iyileşen güven göstergelerinin yanı sıra yüksek dozda hüsnükuruntu da bu yeni iyimserliğe yol açmıştı. Yılın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte iyimserlik yerini daha gerçekçi bir yaklaşıma bıraktı. Alman ekonomisi yeniden ivme kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Brzeski, haziran ayına ilişkin hayal kırıklığı oluşturan ekonomik göstergelerin ardından bu sabah açıklanan sanayi üretimi verilerinin de iyimserler için "soğuk duş" etkisi oluşturduğunu belirterek, mayıstaki sanayi üretimindeki yüzde 2,5'lik gerilemenin temel olarak otomotiv endüstrisindeki üretim düşüşü ve inşaat sektöründeki zayıflamadan kaynaklandığını ifade etti.

Almanya'da artan iflaslar ve bazı şirketlerin işlerini yeniden yapılandıracaklarını açıklamalarının bu yıl işgücü piyasasının zayıflaması riskini artırmakla kalmadığını aktaran Brzeski, bu durumun aynı zamanda güçlü bir sanayi toparlanmasına da direnç oluşturduğunu ifade etti.

Brzeski, potansiyel konjonktürel rüzgarların yanı sıra Almanya'nın bilinen yapısal zayıflıklarının bir gecede ortadan kalkmayacağını ve herhangi bir toparlanmanın hızını sınırlayacağını belirterek, "Bu yıla cesaret verici bir başlangıç yaptıktan sonra Alman ekonomisi yüksek beklentileri karşılayamadı ve tam hıza ulaşmadan çok önce yeniden hız kaybediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer de "Sanayi üretimindeki önemli düşüş, hızlı ve önemli bir ekonomik toparlanmanın görünürde olmadığını bir kez daha açıkça ortaya koyuyor." yorumunda bulundu.

Alman ekonomisi kırılganlığını koruyor

Öte yandan, imalat sektörü, Alman ekonomisinin 5'te birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, küresel ekonomideki yavaşlamadan, artan Çin rekabetinden ve Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu. Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleri"yle revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'da Sanayi Üretimi Mayısta Yüzde 2,5 Geriledi - Son Dakika

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