Almanya'da Sanayi Üretimi Şubatta Beklentileri Aştı

Almanya'da sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak beklentileri aştı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 ile ekonomistlerin tahminlerinin üzerinde artış gösterdi.
Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,3 artış yönündeydi.
Almanya'da sanayi üretiminin, 9 aylık düşüş sonrası ocaktaki yüzde 1,3'lük artışın ardından şubatta da yüzde 2,1 yükselmesi dikkati çekti.
Veriler, şubatta bir önceki aya göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,9 arttığını ortaya koydu. Bu artış büyük ölçüde, yüzde 5,7 büyüyen otomotiv ile yüzde 4,7 büyüyen kimya sektörlerindeki üretimlerden kaynaklandı.
Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 1,5, ara malı üretimi yüzde 2,5 yükseldi.
Şubatta tüketim malları üretiminde yüzde 1,9, inşaatta ise yüzde 7,9 artış görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 6,5 düşüş kaydedildi.
Aylık yüzde 1 artış olarak açıklanan ocak ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1,3 artış olarak revize edildi.
Düşüşte dip görüldü
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, sanayideki mevcut üretim rakamlarının ekonominin kademeli olarak dibe vurduğuna dair işaretleri güçlendirdiği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, "Daha önce imalat sektöründeki yeni siparişler ve Ifo İş Ortamı Güven Endeks gibi ekonomiye yönelik güven barometreleri gibi erken göstergeler zaten buna işaret etmişti." ifadesi kullanıldı.
Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Art arda ikinci aydaki artış, özellikle kimya endüstrisi gibi enerji yoğun sektörlerin de yeniden toparlanmaya başlamasıyla birlikte sarsılan sanayi üretiminin istikrara kavuştuğuna işaret ediyor." dedi.
Alman sanayisindeki faiz oranlarındaki ve enerji maliyetlerindeki son artışların neden olduğu yükün yavaş yavaş hafiflediğini belirten Kramer, "Almanya ekonomisindeki resesyonun yazın sona ermesi muhtemel. Ancak çözülmemiş yapısal sorunlar ekonomide güçlü bir toparlanmaya direnecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yadan, Alman ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 küçülmüştü.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 21 Mart'ta Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini açıklamıştı.
Ülke ekonomisi, Bundesbank'ın beklediği gibi bu yılın ilk çeyreğinde küçülürse art arda iki çeyrek daralarak teknik resesyona girecek.
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