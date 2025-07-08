Almanya'da Şirket İflasları Rekor Kırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Almanya'da Şirket İflasları Rekor Kırıyor

08.07.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da iflas eden şirket sayısı 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı; iflaslar %23 arttı.

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının 2025'in ikinci çeyreğinde 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

IWH, Almanya'da haziran ayına ilişkin şirket iflas trendleri raporunu açıkladı. Buna göre, Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları haziranda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 1420'ye yükseldi.

Söz konusu iflas sayısı, 2016-2019 yılları arasındaki haziran ayları ortalamasına (Kovid-19 salgını öncesine) kıyasla yüzde 50 daha fazla bir rakama karşılık geldi.

2025'in ikinci çeyreğinde 4 bin 524 şirket iflas ederken, yaklaşık 45 bin istihdam etkilendi. 2024'ün ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında nisan-haziran dönemindeki iflas sayısı yüzde 7 arttı.

Açıklamada, "(Nisan-haziran dönemi iflas sayısı) Bu sayı 2005'in üçüncü çeyreğinden beri en yüksek iflas eden ortaklık ve şirket sayısıydı. Hatta 2009'daki büyük ekonomik ve mali kriz sonrasından bile daha yüksekti." ifadeleri yer aldı.

IWH İflas Araştırmaları Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut yüksek iflas sayısının yalnızca bir kısmının mevcut makroekonomik sorunlara ilgili olduğunu kaydetti.

Müller, "Uzun yıllar boyunca, aşırı düşük faiz oranları iflasları önledi ve Kovid-19 pandemisi sırasında, hükümet destek önlemleri zaten zayıf olan şirketlerin bile piyasada kalmasına izin verdi." ifadesini kullandı.

Yüksek enflasyon sonrası faiz oranlarındaki artışın ve hükümet desteğinin kesilmesinin 2022'nin ortalarından itibaren iflaslarda artışa yol açtığını belirten Müller, artan iflas sayısının sürdürülebilir şirketler için alan oluşturabilecek sancılı ama gerekli piyasa konsolidasyonunun ve yapısal düzenlemelerin bir işareti olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Bu arada Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde her ne kadar yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetse de, ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken, analistler, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Şirket İflasları Rekor Kırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında
Zeydan Karalar, “ihalelerdeki hak ediş için 4 milyon 550 bin lira verildiği“ iddiasını kabul etmedi Zeydan Karalar, "ihalelerdeki hak ediş için 4 milyon 550 bin lira verildiği" iddiasını kabul etmedi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Siyonist rejim bana suikast girişiminde bulundu İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Siyonist rejim bana suikast girişiminde bulundu
İtalyanlar Fenerbahçe’nin istediği yıldızı açıkladı Özel jeti bile hazır İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır
Luka Modric’i resmen açıkladılar Ağustos ayında yeni takımına katılıyor Luka Modric'i resmen açıkladılar! Ağustos ayında yeni takımına katılıyor
Avrupa devleri Türk yıldızlara kancayı tek tek takıyor Avrupa devleri Türk yıldızlara kancayı tek tek takıyor
Gelecek sezon devam edecek mi TFF’den ’yabancı VAR hakemi’ kararı Gelecek sezon devam edecek mi? TFF'den 'yabancı VAR hakemi' kararı
ABD, HTŞ’yi terör örgütleri listesinden çıkardı ABD, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkardı
Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybeden avukattan yürekleri yakan sözler Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybeden avukattan yürekleri yakan sözler
Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide

13:41
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
12:13
Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
11:00
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum
10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
19:46
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
19:46
Trump’tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
19:23
İlkin Aydın’dan kötü haber
İlkin Aydın'dan kötü haber
19:17
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
19:05
Görüşmeler başladı Messi’nin yeni takımı belli oluyor
Görüşmeler başladı! Messi'nin yeni takımı belli oluyor
18:49
Balıkesir’de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 14:34:40. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Şirket İflasları Rekor Kırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.