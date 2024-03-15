Almanya'da Şirket İflasları Yüzde 22 Arttı

Ekonomi

Almanya'da, geçen yıl iflas başvurusu yapan şirket sayısı, ekonomideki yavaşlama, alışılmışın dışında yüksek enflasyon sonrası artan faizlerin şirketleri baskı altına almasıyla bir önceki yıla göre yüzde 22,1 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ülkede şirket iflaslarına ilişkin 2023 ve Şubat 2024 rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede geçen yıl 17 bin 814 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2022'ye göre 22,1 artış kaydetti.

Destatis, açıklamasında, uzun vadeli bir karşılaştırmada geçen yıl iflas sayının çok düşük olduğuna dikkat çekilerek, "Kovid-19 öncesi 2019'a kıyasla, 2023'teki şirket iflasların sayısı yüzde 5 daha düşüktü. Tarihsel karşılaştırmada ise kurumsal iflasların sayısı çok düşüktü. 2009'da, yani küresel finansal ve ekonomik kriz sırasında, şirket iflaslarının sayısı 32 bin 687 vaka ile önemli ölçüde daha yüksekti." denildi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, geçen yıl 26,6 milyar avro oldu. Söz konusu tutar, 2022'de 14,8 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis, alacaklardaki bu artışın, geçen yıl ekonomik olarak daha büyük şirketlerin iflas başvurusunun yüzde 38 artmasından kaynaklandığını vurguladı.

Öte yandan, ülkede şubatta ülkedeki şirket iflasları geçen yılın ayına kıyasla yüzde 18,1 azaldı.

Almanya ekonomisi geçen yıl yüzde 0,3 küçülmüştü.