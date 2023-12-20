Almanya\'da Tüketici Güven Endeksi Yükseldi

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, gelire ilişkin beklentilerin artmasıyla ocak ayı için yükseldi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, kasımda revize edilerek bu ay için eksi 27,6 olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, ocak ayı için 2,5 puanlık artışla eksi 25,1 puana çıktığı belirtildi. Böylece endeks, yeni yılda iyileşmeye hazır olduğunu gösterdi.

Piyasa beklentisi endeksin eksi 27 puana düşmesi yönündeydi.

GfK raporunda, özellikle gelir beklentilerindeki artışın tüketici güveninin artmasına yardımcı olduğu belirtilerek, tüketicilerin satın alma isteği ve olumlu ekonomik beklentilerinin de yükseldiği vurgulandı.

Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü Uzmanı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Mevcut artışın tüketici duyarlılığında sürdürülebilir bir toparlanmanın başlangıcı olup olmadığını zaman gösterecek." yorumunu yaptı.

Alman tüketicilerin hala çok endişeli olduğunu belirten Buerkl, "Jeopolitik krizler ve savaşlar, hızla artan gıda fiyatları ve 2024 ulusal bütçesine ilişkin tartışmalar belirsizliğe neden olmaya devam ediyor. Sonuç olarak tüketici güveni seviyesi şu anda hala son derece düşük." değerlendirmesinde bulundu.

Tüketicilerin ekonomik beklentileri bir önceki aya göre 1,9 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 10 puan arttı.

Bu arada, tüketici güveninin ekside olması, özel tüketimde yıldan yıla düşüş olduğunun göstergesi.