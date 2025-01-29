Almanya'da Tüketici Güveni Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Tüketici Güveni Düştü

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi şubat ayında 1 puan düşerek eksi 22,4'e geriledi.

29.01.2025 14:20
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Almanya'da bu ay için eksi 21,4 olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, gelir beklentilerinin azalmasının ardından şubat ayı için 1 puan azalışla eksi 22,4'e geriledi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, Aralık 2024'te bu ay için eksi 21,4 olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, şubat ayı için 1 puanlık azalışla eksi 22,4'e düştü.

Beklenti, endeksin hafif bir artışla eksi 21,3'e yükselmesi yönündeydi.

NIM Tüketici Araştırmacıları Uzmanı Rolf Buerkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bir önceki aydaki artıştan sonra ortaya çıkan temkinli bir "toparlanma umudunun buharlaştığını" belirterek, "Tüketici güveni bir başka olumsuzlukla karşı karşıya kaldı ve yeni yıla kasvetli bir şekilde başlıyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da özellikle de enflasyonun son zamanlarda bir miktar daha artması nedeniyle tüketici güveninde sürdürülebilir bir toparlanmanın şu anda ufukta olmadığını da vurgulayan Buerkl, artan enflasyon oranının yalnızca gelir beklentileri üzerinde değil, aynı zamanda tüketim eğilimi üzerinde de olumsuz bir etki oluşturacağını kaydetti.

Buerkl, "Ayrıca, fabrika kapanışları ve üretim yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili devam eden haberler, insanların kendi işleri konusunda giderek daha fazla endişelenmelerine neden oluyor. Bu da tüketici güvenini etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

GfK'ye göre Alman tüketiciler, kendi gelir durumlarını iş güvenliğiyle ilgili artan endişeler nedeniyle Haziran 2024'e kıyasla daha olumsuz değerlendirdi.

Alman ekonomisi resesyonun kapısında

Öte yandan, Almanya'da Kasım 2024'te yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon Aralık 2024'te yüzde 2,6'ya yükselirken, ülke ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

Analistler, siyasi belirsizliğin, yurt dışından gelen artan rekabetin, yüksek enerji maliyetlerinin, hala yüksek olan faiz oranlarının Alman ekonomisini baskıladığını belirterek, ekonomide 2025 yılı için sadece hafif bir büyüme bekliyor.

Almanya'da başta bütçe olmak üzere ekonominin nasıl canlandırılacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle üç partili koalisyon hükümeti Kasım 2024'te dağılmıştı. Ülkede 23 Şubat'ta erken seçimler yapılacak.

Bu arada, ABD'de başkanlık görevine 20 Ocak'ta başlayan Donald Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı.

Analistler, Trump'ın AB ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını ifade ediyor.

ABD, Alman ürünlerinin en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Ülke, ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Tüketici Güveni Düştü - Son Dakika

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