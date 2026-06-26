Almanya'da Ulaştırma Reformu Onaylandı - Son Dakika
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Almanya'da Ulaştırma Reformu Onaylandı

26.06.2026 13:14
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Geleceğin Altyapısı Yasası, ulaşım projelerinin onay süreçlerini hızlandıracak ve bürokrasiyi azaltacak.

Almanya'da ulaştırma yatırımlarını hızlandırmayı hedefleyen "Geleceğin Altyapısı Yasası", Federal Mecliste (Bundestag) koalisyon ortaklarının oylarıyla kabul edildi.

Meclis, ulaştırma ve altyapı projelerinin onay süreçlerini radikal şekilde hızlandırmayı ve bürokrasiyi azaltmayı amaçlayan ulaştırma reform paketini onayladı.

Düzenlemeyle otoyol, köprü, demir yolu ve su yolu gibi büyük ölçekli projeler, "üstün kamu yararı ve kamu güvenliği" statüsüne alındı. Bu sayede mahkemeler ve kurumlar nezdindeki hukuki engellerin aşılması kolaylaşacak, mükerrer incelemeler kaldırılarak süreçler tamamen dijitalleştirilecek.

Yasa kapsamında yeni planlama başvurularında resmi makamlara 3 ay içinde karar verme zorunluluğu getirildi. Bu süre zarfında karara bağlanmayan projeler, otomatik onaylanmış sayılacak.

Almanya Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, meclisteki oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Altyapımıza milyarlarca avro yatırım yapıyoruz ancak para tek başına köprüleri onarmaya yetmez. Bu yasa, projelerin yıllarca ve on yıllarca beklemesini engelleyecek." ifadelerini kullandı.

Yeni mevzuat, borçlanma yoluyla finanse edilen 500 milyar avroluk altyapı özel fonunun piyasaya daha hızlı aktarılmasını da güvence altına alıyor.

Ekolojik dengeyi korumak adına temmuz ayı başında kabineye sunulacak "Doğal Alan İhtiyacı Yasası" ile de projelerin çevre üzerindeki etkileri, ağaçlandırma ve yeşil alan restorasyonlarıyla telafi edilecek.

Muhalefet kanadı ise düzenlemenin doğa koruma standartlarını ve katılım haklarını zedelediği gerekçesiyle yasaya tepki gösterdi.

Eyaletler Meclisinin (Bundesrat) onayına sunulacak yasanın, ulaştırma projelerinin tamamlanma sürelerini yıllar bazında kısaltması bekleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Ulaştırma Reformu Onaylandı - Son Dakika

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