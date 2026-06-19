Almanya'da Üretici Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Almanya'da Üretici Fiyatları Yükseldi

19.06.2026 11:43
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Almanya'da üretici fiyatları, enerji maliyetleriyle Mayıs'ta yıllık %2,2 arttı ve en yüksek artışı kaydetti.

Almanya'da üretici fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin tetiklediği petrol şoku ve yükselen enerji maliyetlerinin etkisiyle mayısta yıllık bazda yüzde 2,2 artarak Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, gıdadan sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 yükseldi.

Söz konusu veri, Mayıs 2023'ten (yüzde 2,5) bu yana kaydedilen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. ÜFE, aylık bazda ise yüzde 0,3 artış gösterdi. Piyasa beklentileri mayısta yıllık ÜFE artışının yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Açıklanan verinin beklentilerin altında kalması dikkati çekti.

Fiyat artışlarında ara malları ve enerji başı çekti

Destatis, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini doğrudan etkilediğini vurguladı. Üretici fiyatlarındaki yükselişte özellikle ara malları fiyatlarındaki yüzde 4,2'lik artış ana itici güç oldu.

Enerji fiyatları ise mayısta yıllık bazda yüzde 2,5 artarken, aylık bazda yüzde 0,4 düşüş kaydetti. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 1,6, aylık artış ise yüzde 0,7 oldu.

ECB'den faiz hamlesi

Bu arada, toptan ve perakende aşaması öncesindeki maliyetleri yansıtan ÜFE, genel enflasyonun en önemli öncü göstergeleri arasında yer alıyor.

Almanya'da tüketici fiyatları ise mayısta, uygulamaya alınan akaryakıt indirimlerinin de etkisiyle bir önceki aya göre daha yavaş bir artış sergiledi. Nisanda yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,6'ya geriledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'ndeki enflasyon baskısıyla mücadele eden Avrupa Merkez Bankası (ECB) sıkılaşma adımlarına devam ediyor.

Banka, son toplantısında mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2'den yüzde 2,25'e yükseltti. Bu adım, ECB'nin yaklaşık üç yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Almanya, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Üretici Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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