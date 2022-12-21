Şaka değil gerçek! Almanya'da bir markette çekilen video viral oldu, 21 yıldır zam gelmeyen ürün bile var - Son Dakika
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Şaka değil gerçek! Almanya'da bir markette çekilen video viral oldu, 21 yıldır zam gelmeyen ürün bile var

21.12.2022 20:54
Şaka değil gerçek! Almanya'da bir markette çekilen video viral oldu, 21 yıldır zam gelmeyen ürün bile var

Almanya'da yaşayan bir Türk, gittiği markette ürünlere en son ne zaman zam yapıldığını gösteren etiketleri kayda aldı. Kameraya yansıyan o anlarda bazı ürünlere yıllardır zam gelmemesi dikkat çekerken bir temizlik ürününe 21 yıldır zam yapılmaması sosyal medyada ses getirdi.

Almanya'da yaşayan bir Türkün çektiği market videosu sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde şahsın marketteki ürünleri çektiği anlar yer alırken fiyatların altındaki en son ne zaman zam geldiğini gösteren tarihler dikkat çekti.

5 GÜN ÖNCE ZAMLANAN DA VAR 21 YILDIR FİYATI ARTMAYAN DA

Söz konusu videoda belirli aralıklarla zamlanan ürünler görülürken bazı ürünlerin yıllardır zamlanmadığı kameraya yansıdı. Bir kişisel bakım ürününün ise en son 2002 yılında zamlanmasına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

İşte gelen tepkilerden bazıları

Şaka değil gerçek! Almanya'da bir markette çekilen video viral oldu, 21 yıldır zam gelmeyen ürün bile var
Şaka değil gerçek! Almanya'da bir markette çekilen video viral oldu, 21 yıldır zam gelmeyen ürün bile var
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